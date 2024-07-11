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        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli davalık oldu

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne kamuoyu, sendikalar, bazı siyasi partiler ve akademisyenlerin itiraz ettiğini belirterek "Karşımızda bilimsel gerekçelerle hazırlanmış bir eğitim programı yok. Bu eğitim programına karşı iptal davası açıyoruz ve ivedilikle de yürütmenin durdurulmasını talep ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:32 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:10
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        CHP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin iptali istemiyle Danıştay'a başvurdu.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte, dava açmadan önce Danıştay önünde basın açıklaması yaptı.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne kamuoyu, sendikalar, bazı siyasi partiler ve akademisyenlerin itiraz ettiğini belirten Özçağdaş, "Karşımızda bilimsel gerekçelerle hazırlanmış bir eğitim programı yok." dedi.

        Modelin, "bakan oluruyla" uygulamaya konulduğunu dile getiren Özçağdaş, "Bu eğitim programına karşı iptal davası açıyoruz ve ivedilikle de yürütmenin durdurulmasını Danıştaydan talep ediyoruz." diye konuştu.

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        CHP olarak eğitimle ilgili konularda akademisyenlerle işbirliği içerisinde hareket ederek bilimsel açıklamalarda bulunduklarını söyleyen Özçağdaş, şunları kaydetti:

        "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli diye adını koyduğunuz zaman, Türkiye Yüzyılı bir siyasi partinin seçim sloganı. Bu, Türkiye'de bulunan 20 milyon öğrenci, 1 milyondan fazla öğretmen, neredeyse her ailenin içinde olduğu çok temel bir dokümanı daha baştan politize etmiş oluyor."

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne karşı yaptıkları itirazların bütününün bilimsel olduğunu savunan Özçağdaş, "Bu eğitim programına temel teşkil eden hiçbir ihtiyaç analizi yapılmamıştır." dedi.

        Özçağdaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin metni kimlerin yazdığının da bilinmediğini ifade ederek, bu durumu "akademik açıdan sorunlu" olarak niteledi.

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        #CHP
        #danıştay
        #türkiye yüzyılı maarif model
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