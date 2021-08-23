Türkiye'yi sarsan cinayette eğlence mekanına tepki!

HABERTURK.COM / İHA

Olay, önceki gece saatlerinde bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon (33) ile O.D. ve yanındaki kişiler arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, Alpay Kalyon bıçaklanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından O.D. ve yanındaki şüpheliler, otomobille kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kalyon, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalyon, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alpay Kalyon’un cansız bedeni İzmir Adlı Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kalyon, dün Yamanlar Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, F.B., M.T. ve O.G. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Olayda hayatını kaybeden Alpay Kalyon’un eşi ve 1’i erkek 2 arkadaşıyla beraber gece kulübüne geldikleri, iddiaya göre Alpay Kalyon’un erkek arkadaşının yan taraftaki bir diğer gece kulübünün önünde bir kadının darp edildiğini görüp müdahale etmek için harekete geçtiği ve daha sonra Kalyon’un da olaya dahil olup cinayetin gerçekleştiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

EĞLENCEYE DEVAM İDDİASI

Olayın ardından ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gencin öldürüldüğü olayın ardından eğlence mekanının faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.