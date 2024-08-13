Türkiye'yi duygulandıran yüzük bulunamadı: Zehra öğretmen annesinden özür diledi

"ANNEMDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Yüzüğü kaybetmesiyle birlikte annesinden özür dilemeye başladığını dile getiren Alın, "Yüzük kaybolduktan sonra da buraya gelmeden de kendi içimden de anneme karşı hep özür diliyordum. Beni affetmesini söylüyordum. Buraya gelince bir bağ kurulduğunu hissediyor insan. Beni duyduğunu düşünüyorum. Ben çok üzgünüm annemden özür diliyorum. Yüzük için benim bu kadar üzülmemi istemezdi diye de düşünüyorum. Halen umudumu kesmediğim için bulan kişiye buradan sesleniyorum, bu kadar süre geçtiği için belki getirmeye çekiniyor olabilir. Bununla alakalı hiçbir çekince içerisine girmemesini söylüyorum. Sadece yüzüğün bana geri gelmesi önemli. Onun hakkında ne düşüncemiz ya da nasıl bir şekilde karşılaşacağının hiçbiri önemli değil bunun için çekinmesine de gerek yok. Eğer biri bulduysa ki bulduğunu düşünüyorum. Yüzüğü bana bir şekilde geri getirmesini rica ediyorum buradan kendisine" diye konuştu.