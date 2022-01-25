Türkiye'ye gelen Inna, Çorlu'da mahsur kaldı!

İHA

Yolların kapanması nedeniyle Tekirdağ'ın ilçesi Çorlu'da kalan Rumen söz yazarı, dans ve house müzik şarkıcısı Inna Inna, kar engeli yüzünden korku dolu anlar yaşadı.

İstanbul'da bazı TV ve radyo programlarına katılması beklenen 35 yaşındaki yıldızın, programı kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

"GÜVENDEYİM"

Inna, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında "Bu fotoğrafta İstanbul'da olduğumu göstermeliydim. Ama olmadı. Türkiye'de bir yerde güvendeyim. Fakat yorgunum." ifadelerini kullandı.