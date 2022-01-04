Yeni yılın ilk konserini Türkiye Erciyes'te veren Rumen şarkıcı Inna, arta kalan zamanını arkadaşlarıyla birlikte kayak yaparak değerlendirdi.

O anlarda çekilen videoları da sosyal medya hesabından yayınlayan 35 yaşındaki şarkıcı, Erciyes'e duyduğu hayranlığı dile getirdi.