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Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından deprem yardımı! Depreme yardım eden ülkeler hangisi?

Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından deprem yardımı!

Türkiye'de 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'da saat 04.17'de 7.7 ve 13.24'de 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş'ın çevre illerinde hissedildi. Gaziantep, Hatay, Malatya, Adıyaman, ve Adana gibi illerde yüksek hasarlar ve göçükler oluştu. Türkiye'de meydana gelen deprem ve can kaybına yönelik dünyanın dört bir yanında ülkelerden yardım ve destek ekipleri gönderildi. İşte, ülkelerin yardım destekleri...

Giriş: 07.02.2023 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye'de dün sabah merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'de Kahramanmaraş'da yeniden 7.6 büyüklüğünde sarsıntı oluştu. 10 ili vuran depremde çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Depremin ardından ülkede yetkililer ve vatandaşlar kurtarma işlemleri için seferber olurken, dünyadan 50 ülke Türkiye'ye yardım teklifi bildirdi.

  • ABD'DEN EKİP GÖNDERİLECEK

    ABD deprem nedeniyle Türkiye'ye 79'ar personelden oluşan toplam 158 kişilik iki kentsel arama ve kurtarma ekibi dahil ek yardım ekibi gönderecek.

    RUSYA KURTAMA EKİPLERİ TÜRKİYE'YE ULAŞTI

    Rusya Acil Durumlar Bakanı Yardımcısı Daniil Martynov, Rus kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye ulaştığını bildirdi. Bakanlık ayrıca deprem bölgelerine kurulması için sahra hastanesi gönderiminin de gerçekleştirildiğini duyurdu  "Depremzedelere doğrudan afet bölgesinde yardım sağlamak amacıyla Türkiye’ye hava yoluyla taşınabilen bir sahra hastanesi gönderildi. Hastanede çalışan 40’tan fazla uzman nitelikli tıbbi yardım sağlayacak" denildi.

     

  • HİNDİSTAN

    Hindistan'dan Türkiye'ye yardım için arama ve kurtarma ekipleri gönderildi. Deprem yardımlarının parçası olarak; NDRF Arama ve Kurtarma Ekiplerş'nin özel eğitimli, köpek timleri, tıbbi malzemeleri, sondaj makineleri ve diğer gerekli ekipmanlara yola çıktı.

    MEKSİKA

    Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye 145 kişilik aramak ve kurtarma ekibi gönderdi.

     

  • AZERBAYCAN

    Azerbaycan arama kurtarma ekipleri dün Adana'ya geldikten sonra çalışmalara katılmak için Hatay'a gitti. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekipleri taşıyan uçak, Şakirpaşa Havalimanına indi.

    Tuğgeneral Muharrem Hasanov, burada yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 420 personelin, yaşanan depremin zararlarını ortadan kaldırmak için Adana'ya geldiğini söyledi.

    Hasanov, ekiplerinin Türkiye'nin yaralarının sarılması için son dakikaya kadar burada görev yapacağını dile getirdi.

    Ekiplerin çalışmalarına 4 arama kurtarma köpeğinin de katılacağı öğrenildi.

     

  • AB 17 ÜLKENİN EKİP GÖNDERECEĞİNİ BİLDİRDİ

    17 üye ülkenin Türkiye'ye arama kurtarma ekibi göndereceği bilgisini paylaşan AB, acil durum haritalama hizmetleri sağlamak için Copernicus uydu sistemini de etkinleştirdi.

    Avrupa'dan çok sayıda ülke, enkaz altında kalanların kurtarılması için arama ve kurtarma ekiplerini seferber etti.

     

  • İNGİLTERE

    İngiltere, Türkiye'ye 76 kişilik kurtarma ekibinin yanı sıra kurtarma ekipmanı ve arama köpekleri gönderecek.

    İSVİÇRE

    İsviçre, 80 kişilik bir ekibi arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere deprem bölgesine gönderme kararı aldı.

     

  • İTALYA

    İtalyan İtfaiyesinden bir keşif ekibi enkaz altında kalanların kurtarılması için yola çıktı. Malta ise bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir ekibin Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı.

    AVUSTURYA

    Avusturya'dan 80 asker yarın Türkiye'ye harekete geçerken, bu ülkeden 25 özel arama ve kurtarma ekibi de deprem bölgesine gidecek.

     

  • FRANSA

    Fransa, bu akşam 139 arama kurtarma görevlisini Türkiye'ye göndereceğini duyurdu. Türkiye'nin bu zor zamanında yanında olduklarını açıklayan Macaristan, 50 kişilik bir ekibin deprem bölgesine gönderileceği bilgisini paylaştı.

    ÇEKYA

    Çekya, 68 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi. Yunanistan'dan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı 21 itfaiyecinin ve iki arama kurtarma köpeğinin, arama kurtarmada kullanılacak özel araçlarla birkaç saat içinde yola çıkacağı kaydedildi.

     

  • BULGARİSTAN

    Bulgaristan İtfaiye ve Sivil Savunma birimlerine bağlı 58 kişilik uzman kurtarma ekibinin Türkiye'ye hareket edeceği, ekibin kurtarma çalışmaları için donatılmış 20 araçla gideceği açıklandı.

    Ayrıca, yatak, yastık, battaniye, nevresim, havlu ve diğer eşyalardan oluşan 1000 uyku seti yollamaya hazır olduğu bildirildi.

    Bulgaristan, bu yardıma takviye olarak 1000 battaniye, 1000 nevresim takımı göndereceğini, Bulgaristan'da Türk Kızılay ile oluşturulan acil yardım deposundan da 300 mutfak takımı, 300 aile tipi çadır, 300 kalorifer, 1000 döşek ve 3 bin battaniyeden oluşan yardım takviyesinin hazırlanacağını kaydetti.

     

  • ARNAVUTLUK HOLLANDA

    Arnavutluk'tan bir ekip yola çıkarken, Hollanda 15 tonluk ağır kurtarma araçları ve diğer malzemeleri içeren bir kargo uçağının Eindhoven'dan Türkiye'ye hareket edeceğini, ayrıca bir başka uçakla 65 kişi ve 8 kurtarma köpeğinin deprem bölgesine gönderileceğini açıkladı.

     

  • İSRAİL

    İsrail, Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle temel insani yardım malzemeleri, teknik ekip ve arama kurtarma timlerini taşıyan iki uçak göndereceğini duyurdu.

    Dışişleri Bakanı Cohen, yayınladığı görüntülü mesajında, "Türkiye'deki felaketin acısını hep birlikte paylaştıklarını" dile getirdi. Cohen, telefonla görüştüğü Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na da üzüntüsünü ilettiğini söyledi.

    ÇİN

    Çin devlet medyası, Türkiye'de meydana gelen depremler dolayısıyla ilk etapta 5.9 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı.

    Çin Kızılhaçı da Türkiye ve Suriye için ayrı ayrı 200 bin dolarlık acil durum yardımı yapacağını aktardı.

     

  • JAPONYA'DAN TAZİYE MESAJI

    Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

    Açıklamada, Japonya'dan gönderilmesi planlanan Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin 3 üyesinden oluşan bir öncü ekip ile 15 kişilik kurtarma ekibini taşıyan uçağın bugün Haneda Havalimanı'ndan havalanıp, İstanbul aktarmalı olarak Adana'ya ulaşacağı belirtildi.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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