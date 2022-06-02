'Türkiye'ye daha ucuz gaz veriliyor'

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, Rusya Ukrayna savaşımın ardından yeni bir dünya kurulacağını ve Azerbaycan ile Türkiye’nin yeni dünyada yerinin çok büyük olacağını söyledi. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Caspian Oil ABD Gas fuarında gazetecilerle bir araya gelen Gahramanov, şunları kaydetti: “Türkiye enerji alanında son dönemde çok önemli işlere imza attı. Gaz kaynaklarını artırdı, yeni yatırımlar yaptı. LNG terminalleri, yeni gaz boru hatları, yeni gaz depoları inşa etti. Bu Türkiye’yi uluslararası alanda önemli bir noktaya taşıdı. Hep söylediğimiz gibi Türkiye bir enerji ‘HUB’ı haline geldi. Ama bunu devam ettirmek önemli, bunun içinde önemli işlere imza atıyor.”

KARADENİZ GAZI ELİNİ GÜÇLENDİRECEk

Ayrıca Karadeniz’de keşfedilen gaz rezervine değinen Gahramanov, bu gazın doğalgaz satın alırken Türkiye’nin elini çok güçlendireceğini bu sayede gazı diğer ülkelerden daha ucuz alabileceğini belirtti. Gahramanov “Bunların tamamına baktığımızda Türkiye enerji alanındaki rolü daha da kuvvetlenecek” dedi.

TÜRKİYE’YE DAHA UCUZ GAZ VERİLİYOR

Azerbaycan’ın doğalgazı Türkiye’ye diğer ülkelerden daha pahalı verdiğine dair iddiaların koca bir yalan olduğunu belirten Gahramanov, ‘Biz Türkiye’ye tüm dünyaya verdiğimiz fiyatın oldukça altına veriyoruz” dedi.

Türkiye’nin doğalgaz tedariği hakkında bilgi veren Gahramanov “TANAP’tan gerçekleşen akış yıllık 16 milyar metreküp, bunun 32 milyar metreküpe çıkması için yeni yatırımlar gerekiyor. Bugün başlanılsa bile 3-4 yılı bulacaktır. Bugün 16 milyar metreküpün 10 milyar metreküpü Avrupa’ya, 6 milyar metreküpü Türkiye’ye veriliyor. Projenin yapılırken maksimum kapasitesi 31 milyar metreküp. Kısa vadede artırımlar olacaktır ama fiziki yatırımlar gerekiyor” şeklinde konuştu.

TANAP OLMASA GAZ DAHA PAHALI OLACAKTI

Türkiye’de enerji fiyatlarının arttığına dikkat çeken Gahramanov, “Ama şunu da unutmamak lazım. Şayet TANAP olmasaydı, LNG terminalleri, depo yatırımları ve yeni boru hatları olmasaydı ne olurdu? Şimdi fiyatların yüksek olduğundan şikâyet ediliyor Türkiye'de ama bu yatırımlar olmasaydı fiyatları çok ciddi artardı” dedi.

KAYSERİLİ MOBİLYACIYA SÜNGER ÜRETECEK

Türkiye’de yatırımlarına artırarak devam ettiklerini açıklayan Gahramanov, SOCAR’IN Petkim’i satın aldıktan sonra her yıl 100 milyon dolar yatırım yaptığını, kapasite artırdığını söyledi. Gahramanov’un verdiği bilgiye göre SOCAR ayrıca kuracağı üretim tesisiyle Kayseri’deki mobilya ve beyaz eşya üreticilerine sünger ve diğer petrokimya ürünleri sağlayacak. Gahramanov Türkiye için önemli olan petrokimya ürünleri için ikinci Petkim yatırımının da yeniden gündeme alındığını kaydetti.

PETKİM VE STAR’DA 100 MİLYON DOLAR TASARRUF

Gahramanov, SOCAR’ın dijital dönüşüm projesi ile Petkim ve Star Rafineri’de 100 milyon dolarlık tasarruf sağladığını ve dijital dönüşüm süreçlerinin devam edeceğini belirtti. SOCAR ve Star Rafineri’nin halka arzının pandomim nedeniyle ertelendiğini belirten Gahramanov, ancak bir süre sonra halka arzı yeniden gündeme alacaklarını belirtti.

PETROL FİYATININ EKONOMİK AÇIKLAMASI YOK

Gahramanov dünyada petrolün geldiği 120 dolarlık düzeyin ekonomik hiçbir açıklamasının olmadığı belirterek “80-85 dolar olabilir ama gelinen fiyatın anlamı yok. Örneğin Azerbaycan bütçesinde fiyatın 50-60 dolar arasında olacağı şeklinde yer aldı” diye konuştu.