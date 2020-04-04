04 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ürün izleme ve takip sistemleri alanında Türkiye'de AR-GE Merkezi kurmayı planlayan Sicpa, toplam 5 milyar TL'lik bir yatırım planlıyor.
Sicpa Dünya Başkanı Philippe Amon, yapay zekâ, blok zincir ve siber güvenlik gibi ileri teknoloji konularında çalışmalar yapacak olan AR-GE Merkezi’nde 3 bin kişiye ilave istihdam sağlayacaklarını kaydetti.
Amon, "Küresel bir korku ve krize dönüşen yeni tip korona virüsün etkileri geçtiğinde Türkiye’nin geleceğinin aydınlık olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz" dedi.
Sicpa Türkiye CEO’su Aykut Ferah ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na SICPA Türkiye olarak 3 milyon 177 bin lira destek sağladıklarını açıkladı.
Aykut Ferah, Sicpa’nın, 1927 yılında İsviçre’nin Lozan kentinde kurulduğunu kaydederek, günümüzde 32 ülkede kurulu yerel şirket ve ofislerinde 3 bin çalışanı ile faaliyet gösteren, ürünleri 180’den fazla ülkede satılan, güvenlik teknolojileri konusunda dünyanın en büyük kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.
Sicpa Türkiye’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerin Bilet Satış ve Bilet Ürünleri Geliştirme hizmetlerinin temini hakkında 2018 yılında Mart ayında düzenlenen ihaleyi kazandığını hatırlatan Aykut Ferah, ülkemizin gözbebeği 69 müze için bilet üretimi ve bilet satış operasyonları işlerini üstlendiklerini dile getirdi.
Uzun soluklu bir mücadele döneminde olduğumuza vurgu yapan Ferah, kimseyi işten çıkartmayacakları gibi, zorunlu yıllık veya ücretsiz izin gibi uygulamaların da gündemlerinde olmadığını ifade etti. Aykut Ferah, "Başta çalışanlarımıza, çalışanlarımızın fiziksel ve ruh sağlıklarına önem veriyoruz. Müzelerimizin kapalı olduğu bu dönemi çalışanlarımız için en verimli şekilde değerlendiriyoruz, yabancı dil, müşteri ilişkileri, satış ve kişisel gelişim konularında online eğitimler vermeye başladık, çalışanlarımız kendilerini geliştirecek ve müzelerimiz tekrar açıldığında çok daha yetkin ve donanımlı bireyler olarak ziyaretçilerimize hizmet vermeye devam edecekler" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da destekleri ile Efes ve Pamukkale Ören Yerleri’nin ışıklandırılarak gece müzeciliğine açılması konusunda çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Aykut Ferah, "Turizm alanında devletimize ve milletimize katkı sağlamak adına yaklaşık 30 milyon liralık yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!