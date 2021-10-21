AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari huzurunda iki ülke arasında bugün 3'ü enerji alanında olmak üzere 7 anlaşma imzalandı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı Afrika'daki son durağımız Nijerya’da enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında iş birliğine ilişkin anlaşmalar imzaladık. Türkiye Nijerya arasında bilgi, tecrübe paylaşımının yanı sıra, yeni yatırım ve ticari faaliyetlerle enerji iş birliğimizi daha üst bir noktaya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgiye göre, hükümetler arasında madencilik, hidrokarbon ve enerji alanında iş birliğine ilişkin 3 ayrı mutabakat zaptı Bakanlar Dönmez ve Onyeama tarafından imza altına alındı.

Buna göre, "Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği, elektrik dağıtımı ve iletimi konularında iş birliği yapılması öngörülüyor.

"Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", madencilik mevzuatı, maden kaynaklarının keşfi, jeolojik arama, laboratuvar çalışmaları, maden atıklarının muhafazası ve imhası konularında iş birliğine ilişkin hükümleri kapsıyor.

"Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ise ham petrol ile petrol ürünleri ve LNG ticareti, petrol ve doğal gaz altyapısının inşası, bakımı, doğal gazın sıvılaştırılması ile petrol ve doğal gazın aranması, taşınması ve pazarlanması konularında iş birliğine ilişkin hükümleri içeriyor.