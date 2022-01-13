Türkiye-Ermenistan görüşmesi öncesi Ermenistan'dan açıklama

Türkiye ve Ermenistan arasında yıllar sonra gerçekleştirilecek ilk temas yarın gerçekleşecek.

Görüşme öncesi Rus TASS haber ajansının Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, Ermenistan Türkiye ile diplomatik ilişki kurmak ve iki ülke arasındaki sınırların açılmasını istiyor.

Ayrıca Reuters'ın haberine göre İstanbul-Erivan seferleri Şubat ayında başlayacak.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacağını açıklamıştı.

İki ülke ilişkileri normalleştirmek için özel temsilci atanacağını duyurmuştu. Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak görevlendirildi.