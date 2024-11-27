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        Türkiye ve AB, 81.kez toplandı

        Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK), Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 81. kez toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 20:21 Güncelleme: 27.11.2024 - 20:21
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        Türkiye ve AB, 81.kez toplandı
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        İki gün sürecek toplantıda Türkiye tarafını İstanbul Milletvekili ve KPK Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafını AB-Türkiye KPK Delegasyonu Başkanı AP Milletvekili Emmanouil Kefaloggianni temsil ediyor.

        Toplantıya AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı da katılıyor.

        TÜRKİYE'NİN AB'YE KATILIM SÜRECİ

        Toplantıda Türkiye'nin AB'ye katılım süreci ve ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınıyor.

        AP ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında Ankara Anlaşması çerçevesinde geliştirilen işbirliği ve temasları kolaylaştırmak, Türkiye-AB ilişkilerini siyasi yönden incelemek amacıyla kurulmuş bir mekanizma olan KPK, TBMM’nin ve AP’nin eşit sayıda temsilcisinden oluşuyor.

        Son Türkiye-AB KPK Toplantısı 19-20 Aralık 2023'te Ankara’da düzenlenmişti.

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