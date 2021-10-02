Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, Yönetim Kurulu Üyeleri Alpaslan Çakar, Burak Dağlıoğlu, Fuat Tosyalı ve Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.

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