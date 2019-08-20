Dünya Sağlık Örgütü, ABD Hastalık Kontrol Merkezi ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle tütün kullanım sıklığını ölçmek için Küresel Erişkin Tütün Araştırması yapıldı. Sağlığa Evet Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; söz konusu araştırma Türkiye’de 2008, 2012 ve 2016 tarihlerinde uygulandı. 3 yıl beklenen 2016 araştırmasının sonuçları açıklandı.

TÜTÜN KONTROLÜNDE GERİLEDİK

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu araştırmaların sonuçlarına göre; Türkiye’de 2008 yılında erkeklerin yüzde 47.9’u, kadınların yüzde 15.2’si olmak üzere erişkin nüfusun yüzde 31.2’si tütün kullanmaktaydı. 2012 yılına gelindiğinde ise erkeklerin yüzde 41.5’i, kadınların yüzde 13.1’i, toplamda ise erişkin nüfusun yüzde 27.1’i tütün ürünü kullanıyordu. Yani 2008 – 2011 yılları arasında uygulanan etkili tütün kontrol politikaları sayesinde geçen zaman içerisinde erişkin tütün kullanma oranını geriletmişti. Hatta her gün düzenli olarak sigara içenlerin oranı erkeklerde yüzde 37.3’e, toplam erişkin nüfusta ise yüzde 23.8’e kadar düşürülmüştü.

Söz konusu bilimsel araştırma ne yazık ki 2012’den bu yana tütün kontrolünde gerilediğimizi kanıtlıyor. Araştırma verilerine göre; erişkin nüfusta tütün kullanma oranı erkeklerde yüzde 44.1, kadınlarda yüzde 19.2, toplam erişkin nüfusta ise 31.6."

SİGARAYA BAŞLAMA YAŞI 16-17

2016 yılı itibariyle Türkiye’de 19.2 milyon kişi tütün ürünü kullandığını dile getiren Prof. Dr. Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelerde bulundu: "Araştırmanın işaret ettiği bu değerler, hem 2012’de elde edilen başarıdan, hem de 2008 yılında var olan durumdan daha kötüdür. Öte yandan her gün düzenli olarak sigara içenlerin oranı son açıklanan bilimsel araştırmaya göre erkeklerde yüzde 41.8, toplam erişkin nüfusta ise yüzde 29.5’dir. 2012 yılında bu değerlerin sırasıyla yüzde 37.3 ve yüzde 23.8 olduğunu dikkate aldığımızda; 2012’den sonra hem erkek hem de kadın cinsiyette anlamlı ölçüde sigara bağımlılığının arttığı görülmektedir.

Ortalama sigaraya başlama yaşında ise 2008 yılından sonra değişiklik olmamıştır. 2008 – 2016 arası dönemde yapılan bütün araştırmalarda 16-17 yaş arasında sigaraya başlandığı görülmektedir. Anlaşılan geçen 8 yıllık dönemde bu konuda da bir başarı sağlanamadığı görülmektedir."

SİGARAYA AYLIK 269.4 TL HARCANIYOR

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek ise verileri yeni açıklanan araştırmayla ilgili şunları söyledi: "Yasa gereği kapalı alanda tütün dumanına maruziyet önlenmiş olmasına rağmen 2016 yılında 1.6 milyon kişinin iş yerinde, 2.8 milyon kişinin restoranda, 7.2 milyon kişinin kafe, kahvehane, çayhane gibi ikram işletmelerinde tütün dumanına maruz kaldığı saptanmıştır. Yani Türkiye genelinde var olan tütün kontrol kanunu hükümleri uygulanmamaktadır. Bununla birlikte araştırma sonuçları sigara içenlerin aylık ortalama 269.4 TL harcadığını ve kullanan nüfusun yüzde 8.4 ünün de vergi pulu olmayan sigaralar kullandığını yani yasa dışı ürün kullanım oranına dikkat çekmektedir."

"MÜCADELEYE YENİDEN VE DÜNDEN DAHA KÖTÜ BİR NOKTADAN BAŞLAMAK ZORUNDAYIZ"

Sağlığa Evet Derneği olarak araştırma sonuçlarını büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını vurgulayan Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Yıldız ise "Şaşırmıyoruz çünkü bu alanda yetkin olan sivil toplum örgütleri olarak son yıllarda her fırsatta Türkiye’nin tütün kontrol mücadelesinden vazgeçtiğini ve bu vazgeçişin yurttaşlar için ölüm ve hastalık anlamına geldiğini vurguluyorduk. Ne acı ki sözlerimiz, Dünya Sağlık Örgütü, T.C. Sağlık Bakanlığı ve ABD Hastalık Kontrol Merkezi’nin ortak araştırmasıyla da doğrulanmıştır. Şimdi bir kez daha bu mücadeleye yeniden ve dünden daha kötü bir noktadan başlamak zorundayız. Kamu otoritesi, tütün kontrol mücadelesinde yetkin ve bilimsel liyakatle çalışan ve her zaman doğrudan yana taraf olan sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmayı ve mücadele etmeyi kabul etmelidir. Aksi halde kazanan tütün şirketleri olacaktır" açıklamasında bulundu.