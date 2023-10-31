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        Haberler Spor Tenis "Türkiye teniste genç bir ülke. - Tenis Haberleri

        TTF Başkanı Cengiz Durmuş ve sporcu Çağla Büyükakçay, Türk tenisini değerlendirdi

        Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş ve milli sporcu Çağla Büyükakçay, Türk tenisinin Cumhuriyet'in 100. yılında geldiği noktayı ve hedeflerini değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:51
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        "Türkiye teniste genç bir ülke"
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        Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak federasyonun Türkiye'nin her yerinde birçok özel turnuva düzenlediğini belirten Cengiz Durmuş yaptığı açıklamada, Cumhuriyet haftasını özel kılmak istediklerini söyledi.

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        Gerek bulunduğu görevde gerekse de hala görev yapabilir seviyede olmalarını sağlayanın Cumhuriyet olduğunu vurgulayan Durmuş, şöyle devam etti:

        "Cumhuriyetin 100. yılını kutluyoruz. Özel turnuvalar, özel gösteriler hazırlayarak Cumhuriyet haftasını özel kılmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet Kızları Turnuvası da bunlardan birisi. 23 yıl önce başlayan ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız, bugün en anlamlısını yaptığımız bir turnuva. Hep umutla, hep heyecanla nice yüz yıllara diyorum. Bu ülkenin, büyüklüğüyle her zaman daha iyi yerlere geleceğine inanarak çalışıyoruz."

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        Türkiye Tenis Federasyonu olarak dünyadaki en iyi sporculara sahip olduklarına inandıklarını dile getiren Durmuş, "Türkiye teniste genç bir ülke. Yaptıklarıyla, tenisin içinde olduğu yılları orantılarsak herhalde dünyada bu işi en iyi yapan ülkeyiz. Sporcularımızın en iyi oldukları anlarını, en iyi performansa sahip olduğu anlarını, en iyi güce sahip oldukları anlarını hep beraber göreceğimiz zamanlar yakındır." açıklamasını yaptı.

        BÜYÜKAKÇAY: CUMHURİYET'İN 100. YILINI BÜYÜK BİR HEYECAN VE MUTLULUKLA KUTLUYORUZ

        Milli sporcu Çağla Büyükakçay, 20 yıldan fazla süredir milli takım forması giydiğini belirterek, "Çok büyük bir heyecan ve mutluluk ile Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz." diye konuştu.

        İstanbul Cup'ı kazanmasının örnek teşkil etmesinden dolayı çok mutlu olduğunu da dile getiren Büyükakçay, şöyle devam etti:

        "Ben çok küçük yaşlardan itibaren Türk tenisinde başarılı olabileceğimizi, uluslararası alanda örnek olabileceğimizi düşünerek motive oldum. İstanbul Cup'tan önce de birçok başarı elde ettik ama İstanbul Cup, seviyesi nedeniyle dünyanın gözde turnuvalarından birisi olduğu için çok fazla ses getirdi. Bu da Türk tenisine direkt olarak yansıdı. Bu çok değerliydi benim için. Artık çocukların bu şampiyonluğun hayalini kurması, 'Grand Slam' oyuncusu olmalarına inanmaları, dünya sıralamasında iyi yerlere gelebilecek olmaları, hatta bugün ilk 10, ilk 20'yi hedeflemeleri, bu kupayla başlangıç oldu. Ben her zaman Türk kadınının, Türk kızının, Türk oyuncularının teniste var olabileceğine inandım ve hala da inanıyorum. Eğer ben bir kapı açtıysam çok mutluyum bunun adına. Önümüzde çok güzel örnekler var. İnternet sayesinde her şeye ulaşabiliyoruz. Benim küçüklüğümde çok kolay değildi bu. Bir profesyonelin nasıl profesyonel olduğu anlamında, eğitim olarak profesyonelliğin getirdiği anlamında çok kolay değildi bazı şeylere erişmek. Ama şimdi hem kendi oyuncularımız var hem de dışarıdan bilgiler elde edebiliyoruz."

        "KENDİ POZİSYONUMUZA GÖRE ULUSLARARASI ARENADA SPORCU SAYIMIZ ÇOK FAZLA DEĞİL"

        ​​​​​​​Aktif sporculuk kariyerini bitirdikten sonra da bu sporun içinde yer almak istediğini anlatan Büyükakçay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

        "Tenis benim tutkum, her gün çok severek yaptığım şey. Bunun dışında her gün tenis izliyorum, gelişmeleri takip ediyorum. Bunca yıllık tecrübem sadece teniste değil spor psikolojisinde de çok şey öğretti bana. Tenisi bıraktıktan sonra da tenisin içinde yer almak istiyorum, Türk sporunun içinde yer almak istiyorum. Kendi popülasyonumuza göre uluslararası arenada sporcu sayımız çok fazla değil. Bence bizim gibi sporcuların genç nesillere bir şeyler öğretme adına çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ben de teniste ve sporda kalmayı hayal ediyorum."

        Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili duygularını aktaran milli tenisçi, "Ben bir Türk kadını olarak, çağdaş, özgür, modern, Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı bir sporcu olmak için çalıştım. Şimdi de Cumhuriyet'imizin 100. yılında bunu başarabilmek için, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Cumhuriyet'imizi coşkuyla kutluyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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