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Türkiye tek yürek

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor  

Giriş: 12.02.2023 - 17:16 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye tek yürek
HABERTURK.COM

Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de düzenlenecek yardım gecesi tüm televizyon kanallarını bir araya getiriyor.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek. Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de başlayacak 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

Yayın Tarihi: 15 Şubat 2023 / Çarşamba
Yayın Saati: 20.00

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