Türkiye Taşkömürü Kurumu 132 işçi alıyor! Başvuru tarihleri ve kadro dağılımı nedir?
Türkiye Taşkömürü Kurumu 132 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. 5 gün sürecek başvurularda, adayların 18 ile 35 yaş arasında olması ve Zonguldak'ta ikamet etmesi gerekiyor. İşte, Türkiye Taşkömürü Kurumu başvuru ve kura tarihleri, şartları, kadro dağılımı...
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Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak'ta çalıştırmak üzere 132 sürekli işçi alıyor. 5 gün sürecek başvuru sürecinden sonra adaylar arasında elektronik kura çekimi yapılacak. İşte, Türkiye Taşkömürü Kurumu başvuru ve kura tarihleri, şartları, kadro dağılımı...
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TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 132 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile toplam 132 nitelikli eleman alımı yapılacak. 7 Ekim ile 11 Ekim arasında sürecek başvurular sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla 24 Ekim 2024 tarihinde elektronik kura çekimi yapılacak.
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TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 132 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
Türkiye Taşkömürü Kurumu şu kadrolarda işe alım yapıyor;
Kuvvetli akım tesisatçısı,
Kaynakçı,
Mekanizasyon-pres işçisi
Numuneci-Maden Ocapı
Motor İmalat Bakım Ve Onarım İşçisi
Mekaniker (Kompresör)
Vinç Operatörü
Yıkama Makinesi Operatörü (Maden)
Temel İmalat(Talaşlı) Ve Montaj Eleman
Dökümcü
Bilgisayar Destekli Makine Ressamı / Makine Ressamı
Ağaç İşleri Teknisyeni
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
İş Makineleri Operatörü
Şöför-Yük Taşıma
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TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 132 İŞÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı Olmak,
Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
Zonguldak ilinde ikamet ediyor olmak.