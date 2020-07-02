Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı ve bugün detayları ortaya çıkmaya başlayan sosyal medya platformları ile ilgili düzenleme çalışmasıyla birlikte gözler tekrar Türkiye’nin sosyal durumuna çevrildi.

Nisan 2020’de torba yasa teklifi ile gündeme gelen ancak daha sonra gündemden çıkarılan düzenlemeyi esas alan bu çalışmayla sosyal ağlara hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

TRAFİĞİ KISMA DA GÜNDEMDE

Türkiye’de bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağların internet trafiği bant genişliğinin de kademeli olarak yüzde 95 oranında kısılması değerlendiriliyor. Türkiye’nin sosyal ağlarla ilgili yeni düzenleme çalışmalarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere Türkiye, sosyal medya kullanımında dünyada ön sıralarda yer alan bir ülke. Peki Türkiye’nin hangi sosyal ağda kaç kullanıcısı var? Günde kaç saatini sosyal ağlarda geçiriyor? Bu platformlar reklamdan ne kadar para kazanıyor? Türkiye’nin sosyal medya yatırımları nereden nereye geldi? Türkiye sosyal medyaya yönelik düzenleme çalışmaları yaparken, bu soruların cevabına göz attık.

İnternet ve sosyal medya analiz kuruluşu "We Are Social"ın "Digital 2020" raporunda yer alan güncel verilerine göre Türkiye’de internet kullanıcılarının sosyal medyada geçirdiği günlük ortalama süre 2 saat 51 dakika. Bu süre ile Türkiye, dünyada 15. sırada. Bu alanda dünya ortalaması ise günde 2 saat 24 dakika.

Nüfusa göre toplam aktif kullanıcı sayısı dikkate alındığında Türkiye’de sosyal medya penetrasyou yüzde 64. Bu oran ile Türkiye dünyada 28. sırada yer alıyor. Dünya genelindeki sosyal medya penetrasyonu ise yüzde 49 seviyesinde. 13 yaşın üzerindekilerde ise Türkiye’nin sosyal medya penetrasyonu yüzde 81’e kadar çıkıyor.

Ve yine Türkiye’de her bir internet kullanıcısı başına düşen sosyal ağlardaki ortalama hesap sayısı 9.1. Bu sayı ile Türkiye, dünyada 13. sırada. Türkiye’de sosyal medyanın iş amacıyla kullanılma oranı yüzde 44.

HANGİSİNDE KAÇINCIYIZ?

En yaygın kullanılan sosyal ağlar özelinde bakıldığında ise Türkiye’nin dünya sıralamasındaki güncel durumu şu şekilde:

2.5 milyar kullanıcısı olan Facebook’ta 37 milyon kullanıcı ile 10.

1 milyar kullanıcısı olan Instagram’da 38 milyon kullanıcı ile 6.

663 milyon kullanıcısı olan Linkedin’de 8.4 milyon kullanıcı ile 15.

382 milyon kullanıcısı olan Snapchat’te 7.7 milyon kullanıcı ile 11.

340 milyon kullanıcısı olan Twitter’da 11.8 milyon kullanıcı ile 6.

800 milyon kullanıcısı TikTok’ta 28.4 milyon kullanıcı ile 3.

NE KADAR PARA KAZANIYORLAR?

Türkiye’nin sosyal medya karnesinin tüketici tarafında temel tablo bu şekilde. Peki işin asıl para kısmının döndüğü reklam tarafında nasıl bir yapı sözkonusu?

Sosyal medya kullanıcıların kişisel paylaşımlarının yanısıra, işletmeler için küçük, orta veya büyük ölçekli fark etmeksizin tüketicilere doğrudan ürün ve hizmetlerini tanıtabildiği önemli bir mecra haline gelmiş durumda.

Kullanıcıların yaş, meslek, yaşadığı şehir, tuttuğu takım, siyasi görüş, hobileri ve benzeri kişisel bilgileri üzerinden doğrudan ürün veya hizmetin hedefindeki kitleyi bularak, reklam gösterimi için ortam yaratan sosyal medya, küresel reklam yatırımlarının yüzde 13’ünü çekiyor.

Sosyal medyada reklam yatırımlarının aslan payını da Facebook Grubu (Facebook ve çatısı altındaki Instagram, WhatsApp, Messenger) alıyor.

2019 yılı finansal tablolarına göre Facebook’un dünya genelinde toplam reklam gelirleri 69.6 milyar dolar seviyesinde ve bunun 20 milyar doları da Instagram’dan geliyor. Aylık aktif 2.5 milyar kullanıcısı olan Facebook’un reklam gelirlerinin yarısını ABD ve Kanada’dan elde ediyor.

Türkiye’de hesap kapatma ile trend olan Twitter’ın platformu üzerinden dünya genelinde elde ettiği yıllık toplam reklam geliri ise 3 milyar dolar seviyesinde. Popüler diğer sosyal ağlardan Snapchat reklamdan 1.7 milyar dolar, Pinterest ise 1.1 milyar dolar gelir elde ediyor.

TÜRKİYE NE KADAR REKLAM VERİYOR?

Gelelim Türkiye’nin bu alanda harcadığı tutara…

IAB (İnteraktif Reklamcılık Bürosu) Türkiye’nin “Medya ve Reklam Yatırımları 2019 Yılı Raporu”na göre Türkiye’nin geçen yıl 2 milyar 940 milyon TL olarak gerçekleşen toplam dijital medya yatırımları içinde sosyal medya yatırımlarının payı yüzde 20.5 oldu. 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 46.7 artan sosyal medya yatırımları 603 milyon TL’ye ulaştı.

Ancak bu rakamın, resmi ve Türkiye’de raporlanan verileri içerdiğinin altını çizelim. Sektör temsilcilerinden edindiğimiz bilgilere göre yurtdışı kaynaklı olarak Türkiye’deki tüketicilere odaklanan (ve yine Türk şirketlerinin yabancı ajanslar aracılığıyla yaptığı) reklam yatırımlarınınn toplamının resmi rakamın 3 - 4 katı düzeyine olduğu tahmin ediliyor.