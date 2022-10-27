Türkiye Sigorta’nın 2022 yılının Ocak-Eylül dönemindeki toplam brüt prim üretimi; 16 milyar 106 milyon 159 bin 669 TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109 oranında arttı.
Türkiye Sigorta, 2022 yılının dokuz aylık döneminde toplam brüt prim üretiminde 16 milyar 106 milyon 159 bin 669 TL’ye ulaşarak bir önceki yılın dokuz aylık dönemine göre prim üretiminde yüzde 109 oranında artış yakalamış oldu.
Ürün bazında değerlendirildiğinde geçen yıla göre en yüksek artış yüzde 422 ile hukuksal koruma branşında 91 milyon 568 bin 690 TL prim üretimi ile gerçekleşti. Türkiye Sigorta, hava araçları branşında yüzde 236 büyümeyle 73 milyon 482 bin 237 TL prim üretimi ve kara araçları sorumluluk branşında ise yüzde 203 büyüme oranıyla 4 milyar 465 milyon 300 bin 442 TL’ye ulaştı.
Diğer branşlar bazında bakıldığında Türkiye Sigorta geçen yıla göre yüzde 149 artışla kaza branşında 876 milyon 6 bin 294 TL prim üretimi elde etti. Ayrıca kara araçları branşında yüzde 123’lük bir artış kaydeden şirket, 1 milyar 680 milyon 545 bin 481 TL’ye ulaştı.
NAKLİYATTA YÜZDE 95 BÜYÜME
Türkiye Sigorta, nakliyat branşında yüzde 95 büyümeyle 88 milyon 313 bin 791 TL; yangın ve doğal afetler branşında yüzde 84’lük yükselmeyle 2 milyar 745 milyon 123 bin 309 TL; genel zararlar branşında yüzde 73’lük artışla 4 milyar 836 milyon 979 bin 925 TL prim üretti. Türkiye Sigorta ayrıca hastalık/sağlık branşında 588 milyon 129 bin 839 TL; kredi branşında 43 milyon 462 bin 769 TL; genel sorumluluk branşında ise 319 milyon 290 bin 995 TL’ye erişti. Şirket son olarak su araçları branşında 187 milyon 208 bin 864 TL ve kefalette de 17 milyon 498 bin 589 TL prim üretimi kaydetti.
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