Bireysel sigortalarda erişilebilirliği artırma stratejisi izleyen Türkiye Sigorta; peşin fiyatına sağlık ve kaskoda 12, trafik sigortasında 10 taksit seçeneği ile müşterilerinin her zaman yanında yer alıyor.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye Sigorta olarak ana hedefimiz, sigortalılık bilincini toplumun her kesimine yaygınlaştırmak ve sigortayı herkes için ulaşılabilir ve erişilebilir kılmaktır. Şirket stratejimiz doğrultusunda sağlık, kasko ve trafik ürünlerimizde sunduğumuz peşin fiyatına taksit imkânlarıyla sigortalılarımıza ödeme kolaylığı sağlıyoruz. Bu kampanyayı yalnızca finansal bir kolaylık değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak da görüyoruz. Taksit kampanyamızın yanı sıra kasko sigortalarımızda hasar durumunda yüzde 100 orijinal parça kullanım taahhüdü vererek sigortalılarımıza sunduğumuz güvencemizi daha da ileriye taşıyoruz.”

YÜZDE 100 ORİJİNAL PARÇA TAAHHÜDÜ

Vatandaşların sigortaya erişilebilirliğini artırmak amacıyla uygulamaya aldıkları taksit kampanyasına ek olarak kasko hasar süreçlerindeki iyileştirmelere de değinen Taha Çakmak; “Bireysel kasko hasar onarımlarında yüzde 100 orijinal parça taahhüdü ile güvencemizi en üst seviyeye taşıyoruz. Bireysel kasko müşterilerimizin tamamında hasar durumunda orijinal parça kullanılması kararını müşteri memnuniyeti ve şeffaflık politikalarımız doğrultusunda aldık. Bu kararımızı sigortalılarımızdan tedarikçilerimize, servislerimizden eksperlerimize kadar tüm iş ortaklarımız ile paylaştık. Geçiş sürecinde tedarik işlemi başlamış olan hasarlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda yapılacak bildirimlere istinaden gerekli aksiyonları alacağız. Amacımız, sigortalılarımızın yaşamın her alanında kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktır. Ayrıca Türkiye Sigorta olarak hasar tarafında tüm tedarikçi, eksper ve diğer iş ortaklarımızı nisan ayında yazılımını tamamladığımız hasar portalinde bir araya getirerek, sigortalılarımıza sağladığımız hizmet kalitemizi artırıyoruz. Süreçlerimiz ile beraber, sigortalılarımızın tüm hasar süreçlerini şeffaflıkla takip edebilmesi için mobil uygulamamızı da yeniledik. Müşteri deneyimini de önceliklerimize alarak süreçlerimizi sürekli iyileştiriyoruz.” açıklamasında bulundu.

'MİLYONLARIN GÜVENCESİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ' Sağlık poliçelerindeki yeniliklere ilişkin de açıklama yapan Taha Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık poliçelerimizde önemli bir yenilikle Tazminat Prim Oranı kontrolünü kaldırarak Geliştirilmiş Ömür Boyu Yenileme Garantisi sunuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki yaygın anlaşmalı kurum ağımız ve yapay zekâ destekli hızlı provizyon hizmetimiz sayesinde ‘Sağlıkta Milyonların Güvencesi’ olmaya devam edeceğiz. Farklı ihtiyaçlara hitap eden sağlık ürünlerimiz; geniş teminat yapısı, kapsamlı asistans hediye hizmetleri, mobil uygulamamız üzerinden sunduğumuz Online Hekim muayene hizmeti ve Avantajlar Dünyası ayrıcalıklarımız ile desteklenerek müşterilerimize sunulmaktadır.” Peşin fiyatına taksit kampanyası hakkında detaylı bilgiye Türkiye Sigorta web sitesi, acente ve satış kanalları üzerinden ulaşılabiliyor.