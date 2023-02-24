Gaziantep Basketbol, 19. haftada AYOS Konyaspor Basketbol maçını 4 Mart Cumartesi günü İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde iki haftanın programı şöyle:
19. hafta
3 Mart Cuma:
19.00 Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ankara)
4 Mart Cumartesi:
13.00 Gaziantep Basketbol-AYOS Konyaspor Basketbol (Ahmet Cömert)
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa (Enka)
20.30 Beşiktaş Emlakjet-Galatasaray Nef (BJK Emlakjet)
5 Mart Pazar:
13.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)
15.30 Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)
18.00 Fenerbahçe Beko-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)
20. hafta
10 Mart Cuma:
19.00 AYOS Konyaspor Basketbol-Türk Telekom (Selçuklu Belediyesi)
11 Mart Cumartesi:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Muradiye)
15.30 Beşiktaş Emlakjet-TOFAŞ (BJK Emlakjet)
18.00 Frutti Extra Bursaspor-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)
12 Mart Pazar:
13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazenfer Bilge)
15.30 Galatasaray Nef-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)
13 Mart Pazartesi:
19.00 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)