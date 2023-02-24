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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19 ve 20. haftanın programı açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19 ve 20. hafta maçlarının programı açıklandı

Giriş: 24.02.2023 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19 ve 20. haftanın programı açıklandı
AA

Gaziantep Basketbol, 19. haftada AYOS Konyaspor Basketbol maçını 4 Mart Cumartesi günü İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde iki haftanın programı şöyle:

19. hafta

3 Mart Cuma:

19.00 Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ankara)

4 Mart Cumartesi:

13.00 Gaziantep Basketbol-AYOS Konyaspor Basketbol (Ahmet Cömert)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa (Enka)

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Galatasaray Nef (BJK Emlakjet)

5 Mart Pazar:

13.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

15.30 Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)

18.00 Fenerbahçe Beko-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

20. hafta

10 Mart Cuma:

19.00 AYOS Konyaspor Basketbol-Türk Telekom (Selçuklu Belediyesi)

11 Mart Cumartesi:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Muradiye)

15.30 Beşiktaş Emlakjet-TOFAŞ (BJK Emlakjet)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

12 Mart Pazar:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazenfer Bilge)

15.30 Galatasaray Nef-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

13 Mart Pazartesi:

19.00 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

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