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        Haberler Bilgi Gündem Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) 1350 geçici işçi alımı başvuruları yarın bitiyor! Türkşeker kadro dağılımı

        Türkşeker 1350 geçici işçi alımı için başvuruları yarın bitiyor! Türkşeker kadro dağılımı nedir?

        Geçtiğimiz günlerde 1350 geçici işçi alacağını açıklayan Türkşeker'in başvuruları, 23 Eylül'de başlamıştı. İşle ilgilenen adayların yarın bitecek başvuru sürecini kaçırmaması gerekiyor. Teknisyen, şoför, operatör gibi farklı alanlarda yapılacak istihdam için başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılacak. İşte, Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı detayları...

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        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 12:03 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:03
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        • 1

          23 Eylül'de başlayan Türkşeker 1350 geçici işçi alımı başvuruları yarın bitiyor. Adaylarda lisans mezuniyeti aranmıyor; pozisyona göre ilköğretim, lise ve dengi mezuniyet, istihdam için yeterli olacak ve başvurular şahsen yapılacak. İşte Türkşeker 1350 geçici işçi alımı kadro dağılımı...

        • 2

          TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 1350 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI

          Türkiye Şeker Fabrikaları, kampanya ve mevsimlik işlerde her yıl 6 ay çalıştırılmak üzere 1350 Geçici İşçi alımı yapılacak.

        • 3

          TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 1350 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVUR TARİHLERİ

          Başvurular 23-27 Eylül 2024 tarihinde Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılacak.

        • 4

          TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 1350 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

          Fabrikalara; 723 mekatronik bakım onarım teknisyeni, 383 kimya teknisyeni, 98 metal teknolojisi teknisyeni, 56 elektrik teknisyeni, 50 mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 14 bilgisayarlı makine teknisyeni, 2 inşaat teknisyeni, 23 iş makineleri operatörü ve 1 tır şoförü istihdam edilecek.

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