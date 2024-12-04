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        Haberler Bilgi Gündem Türkiye Şeker Fabrikaları 133 personel alımı, başvuru ve yazılı sınav tarihleri, kadro dağılımı

        Türkşeker personel alımı başvuruları devam ediyor! 133 personel için kadro dağılımı nedir?

        Türkiye Şeker Fabrikaları taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 133 personel alımı yapıyor. 8 Aralık'ta tamamlanacak başvuru sürecinin ardından, başvurusu kabul edile adaylar önce yazılı sınava, ardından sözlü sınava tabi tutulacak. İşte, Türkiye Şeker Fabrikaları 133 personel alımına dair tüm bilinmesi gereken detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 12:00 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:00
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        • 1

          Türkiye Şeker Fabrikaları farklı birçok pozisyonda olmak üzere toplamda 133 personel alıyor. İş ilanı ile ilgilenen adayların 8 Aralık tarihine kadar Kariyer Kapısı üzerinden çevrim içi başvuru yapması gerekiyor. Gerekli şartları sağlayarak, başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava çağırılacak. Yazılı sınavdan başarılı olanlar da son aşama olarak sözlü sınava girecek.

        • 2

          TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 133 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

          Bilgisayar Mühendisi - 2

          Elektrik - Elektronik Mühendisi - 9

          Enerji Sistemleri Mühendisi - 1

          Kimya Mühendisi - 9

          Makine Mühendisi - 13

          Metalurji Mühendisi - 1

          Ziraat Mühendisi - 25

          Bilgisayar Teknikeri - 1

          İnşaat Teknikeri - 1

          Tarım Teknikeri - 65

          Makine Teknikeri - 6

        • 3

          BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

          Giriş Sınavları için başvurular, 28.11.2024 - 8.12.2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

        • 4

          YAZILI VE SÖZLÜ SINAV TARİHİ NEDİR?

          Giriş Sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır Giriş Sınavının yazılı bölümü; 28.12.2024 tarihinde Ankara’da yapılacak olup giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav yeri, saati ve sınava ilişkin diğer hususlar TÜRKŞEKER (https://www.turkseker.gov.tr/) resmi internet sayfasında ilan edilecektir.

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