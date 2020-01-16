16 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yaşayan ve 7 yıldır hobi olarak ‘Osmanlı Sultan’ ırkı horoz yetiştiriciliği yapan İbrahim Arkan, önceki gün Ankara’da Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından düzenlenen 4. Ulusal Kümes Hayvanları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Fuarı’na ‘Pusat’ isimli horozu ile katıldı.
İHA'nın haberine göre 81 ilden katılımcıların yanı sıra Irak ve Azerbaycan başta olmak üzere yurt dışından da pek çok ziyaretçiyi ağırlayan fuara Pusat damga vurdu.
Hakem heyetinin büyük beğenisini kazanan ve Türkiye şampiyonu seçilen Osmanlı Sultan horozu Pusat’a yarışma öncesinde ve sonrasında teklif yağdı.
Tüm teklifleri reddeden İbrahim Arkan, Pusat’ın şampiyonluğunun beklenen bir durum olduğunu dile getirerek, kendisinin maddi bir karşılığı olmadığını söyledi.
AVRUPA'DAN HAKEMLER GELİP DEĞERLENDİRİYOR
Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkan Yardımcılığı görevini de sürdüren ve yarışmada elde ettikleri başarıyı değerlendiren Arkan, “Bu hayvanımızın adı Pusat. Federasyonumuzun en son düzenlemiş olduğu 4. Ulusal Kümes Hayvanları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Fuarı’nda kendisi ‘Osmanlı Sultan’ dalında en iyi horoz seçildi ve Türkiye şampiyonu oldu. Bu yarışmalarda hayvanların kendi cinsine göre sahip olması gereken belirli ırk standartları var. Irk standartlarını taşıyan hayvanların içinden en güzel ve en kaliteli olanı Türkiye şampiyonu seçiliyor. Bu hayvanların puanlanması için de Avrupa’dan hakemler gelip, değerlendirmeyi onlar yapıyor. Ben 7 yıldır bu hobiyle uğraşıyorum. 7 yıldır Osmanlı Sultan tavuğu ve horozu ırkına gönül verdim” ifadelerini kullandı.
"PARA ÖNEMLİ DEĞİL YETER Kİ PUSAT'I ALALIM" DEDİLER
Pusat'ı satması için kendisine teklifler geldiğini anlatan Arkan, “Pusat’ın ilk birinciliği, çünkü Pusat yeşil bilezikli bir hayvan. Bu da bu senenin üretimi olan bir hayvan olduğu anlamına geliyor. Pusat için teklifler geldi. Ankara’da şampiyon olduktan sonra da teklif geldi. Orada Irak’tan, Azerbaycan’dan, dünyanın farklı yerlerinden, Türkiye’nin her yerinden misafirlerimiz vardı. Orada da talip olanlar oldu ama Pusat’ın benim için maddi bir değeri yok. Manevi değeri daha yüksek. Pusat benim gözümde paha biçilemez bir hayvan. Benim için maddi bir değeri hiçbir şekilde yok. Hatta bana ‘Para önemli değil, yeter ki Pusat’ı alalım’ dediler. Ama miktarı ne olursa olsun Pusat benim için vazgeçilemez bir hayvan. Biz onların hepsine çocuğumuza bakar gibi bakıyoruz. Özel mamalar hazırlıyoruz. Isıtıcılar altında tutuyoruz. Hatta ben kendi evimde bir odamı onlara ayırdım. Kendi evimin içinde, çocuklarımın yanında onlara bakıyorum. Öte yandan Pusat artık yarışmalara katılmayacak. Damızlık olarak görev yapacak. Bundan sonraki yarışmalara nasip olursa onun yavrularıyla katılacağız” şeklinde konuştu.
YERLİ VE MİLLİ IRK
Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Murat Çelik ise Pusat gibi şampiyon bir horozun Lapseki’den çıkması sebebiyle gurur duyduklarını dile getirdi. Çelik, “Osmanlı Sultan horozu milli ırklar arasında bulunuyor. Osmanlı sultanlarının yetiştirmiş olduğu bir ırk. Milli ırk statüsünde ülkemizin en gözde hayvanlarından biridir. Bu şampiyonun da Lapsekimizden çıkması hem derneğim adına, hem şahsım adına hem de memleketimiz adına gurur verici bir durum. İbrahim arkadaşımın sözlerine katılıyorum. Bizim için şampiyon olan bir hayvanın maddi bir karşılığı yoktur” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!