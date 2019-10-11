2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu Türkiye puan tablosu, bu akşam nefes kesen bir mücadelenin sahnelendiği Arnavutluk maçının ardından son şeklini aldı. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u 90. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle yendi. Grupta oynadığı 7. maçın sonucunda Türkiye 18 puanla averajla birinciliğe yükselirken, Milli Takımın takipçisi Fransa oldu.

Aynı grupta bu akşam Fransa'ya yenilen İzlanda'da 12 puanla 3. sırada yer aldı.

TÜRKİYE PUAN TABLOSU - 11 EKİM

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu Fikstür ve Puan Cetveli

Takım OM G B M AG YG A P 1. Fransa 7 6 0 1 15 2 13 18 2. Türkiye 7 6 0 1 20 4 16 18 3. İzlanda 7 4 0 3 10 10 0 12 4. Arnavutluk 7 3 0 4 10 10 0 9 5. Andorra 7 1 0 6 1 14 -13 3 6. Moldova 7 1 0 6 2 18 -16 3

EURO 2020 ELEMELERİ 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

EURO 2020 Elemeleri'nin 7. haftasının ikinci gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı. H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Arnavutluk'u Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle 1-0 yenerek 18 puana ulaştı ve liderliğini devam ettirdi. Gruptaki bir diğer maçta İzlanda ile deplasmanda karşılaşan Fransa, 1-0 galip gelerek puanını 18'e çıkardı, İzlanda ise 12 puanda kaldı.

A Grubu mücadelesinde İngiltere, konuk olduğu Çekya'ya 2-1 yenilerek gruplardaki ilk yenilgisini aldı. Elemelerin 7. haftası, yarın D,F ve J gruplarında oynanacak 8 maçla devam edecek.

Sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Karadağ-Bulgaristan: 0-0

Çekya-İngiltere: 2-1

- B Grubu

Portekiz-Lüksemburg: 3-0

Ukrayna-Litvanya: 2-0

- H Grubu

Türkiye-Arnavutluk: 1-0

İzlanda-Fransa: 0-1

Andorra-Moldova: 1-0