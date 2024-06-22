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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye - Portekiz maçından notlar - Futbol Haberleri

        Türkiye - Portekiz maçından notlar

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi. BVB Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çaldı. Felix Zwayer'in yardımcılıklarını ise Stefan Lupp ve Marco Achmüller üstlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 19:17 Güncelleme: 22.06.2024 - 19:17
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        11'de 4 değişiklik
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        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan karşılaşmasının 11’ine göre Portekiz mücadelesinde 4 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, Gürcistan maçında oynayan; Mert Günok, Mert Müldür, Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın yerine Portekiz karşısında; Altay Bayındır, Zeki Çelik, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu’na görev verdi. Kaleyi Altay Bayındır’a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu ile oluşturdu. Orta sahada Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü’yü sahaya süren Vincenzo Montella, hücum hattında ise Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz’ı görevlendirdi.

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        A Milli Futbol Takım, Portekiz karşısına şu 11 ile çıktı:

        “Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.”

        AY-YILDIZLILARA YOĞUN İLGİ

        Avrupa Futbol Şampiyonası’na galibiyetle başlayan A Milli Takım’a karşılaşma öncesi ve ısınma bölümünde taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Günün erken saatlerinde toplanan Ay-yıldızlı taraftarlar, stat çevresinde maç saatini coşkuyla bekledi. Maç öncesinde Dortmund ve çevresi kırmızı beyaza bürünürken, binlerce taraftar şehirde toplanıp marşlar söyledi. Almanya’da Türk taraftarlar stat çevresinde 3’lü çektirdi ve Milli Marşımızı söyledi.

        VINCENZO MONTELLA’DAN MERT GÜNOK AÇIKLAMASI

        A Milli Futbol Takımı’nın 35 yaşındaki deneyimli file bekçisi Mert Günok, Portekiz karşısında yer almadı. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, Mert Günok yerine Portekiz karşılaşmasında Altay Bayındır’a görev verdi.

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        İtalyan teknik adam yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Mert Günok’un sakatlığına dair “Maalesef ki bu sabah uyandığımızda Mert Günok bir problem yaşadı. Bu sebeple kaleyi Altay koruyacak” açıklamasını yaptı.

        BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ VE PORTEKİZ FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI GOMES BİR ARAYA GELDİ

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz ile karşılaşacağı müsabakanın öncesinde Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes ile bir araya geldi. Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda gerçekleşen görüşmede başkanlar, iki dost ülke için de büyük önem taşıyan karşılaşma için birbirlerine başarılar diledi. Dostluk mesajlarının verildiği görüşme, karşılıklı hediye takdimlerinin ardından sona erdi

        PORTEKİZ’DE TEK DEĞİŞİKLİK

        Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Çekya maçının 11’ine göre Türkiye karşısında tek değişikliğe gitti. İspanyol teknik adam, Çekya mücadelesinde oynayan Dalot’un yerine Türkiye karşılaşmasında Palhinha’yı sahaya sürdü.

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