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        Haberler Dünyadan Efsanevi Queen grubunun müzik hakları 1,2 milyar dolara satıldı

        Efsanevi Queen grubunun müzik hakları 1,2 milyar dolara satıldı

        Dünyaca ünlü rock grubu Queen'in müzik hakları 1,2 milyar dolara satıldı. Bu, müzik tarihinin en yüksek rakamlı katalog satışı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 11:08 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:08
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        • 1

          'Bohemian Rhapsody' ve 'We Will Rock You' gibi günümüze kadar ulaşan pek çok hit şarkıya imza atan Queen grubunun müzik kataloğu rekor fiyata satıldı. Sony Music, 1970 yılında kurulan ve on yıllar boyunca tüm dünyayı etkisi altına alan İngiliz rock grubunun hit şarkıları ve en çok satan albümlerinden oluşan kataloğuna 1,2 milyar dolarlık bir tarihi meblağ ödedi.

        • 2

          Sony Music'in tarihi müzik kataloğu anlaşmasına dahil edilmeyen tek gelir, canlı performanslar olacak. Grubun efsanevi solisti Freddie Mercury'nin 1991'deki ölümünün ardından halen şarkıcı Adam Lambert ile aktif olarak turneye çıkan kurucu üyeler Brian May ve Roger Taylor, konser gelirlerini elinde tutacak.

        • 3

          Bu satın alma, müzik tarihinde tek bir sanatçının kataloğu için yapılan en büyük satın alma olarak görülüyor. Bugüne dek hiç 1 milyar doları aşan bir satış olmadı.

        • 4

          Anlaşmada açıklanan rakam, 1 milyar İngiliz Sterlini. Anlaşmanın ABD Doları cinsinden bedeli ise 1,2 milyar doları geçiyor.

        • 5

          Sony Music, şubat ayında da Michael Jackson'ın kataloğunun yarısını 1 milyar 200 milyor dolara satın almıştı.

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