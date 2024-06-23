Genç kadına sokakta kanlı pusu!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sokakta yürürken tabanca ile başından vurulan Hilal Kar (33), hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hilal, başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, saldırgan kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, Hilal Kar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kar'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Sokakta yürüyen Hilal Kar'a, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile ateş edildi.

DİNİ NİKAHLI EŞİ KATLETTİ İDDİASI

İHA'nın haberine göre de öldürülen kadının bir buçuk yıldır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi tarafından vurulduğu iddia edildi. Polis, olay yerinden taksiyle kaçan cinayet zanlısı M.D.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.