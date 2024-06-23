Başından vuruldu! Genç kadına sokakta kanlı pusu
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Diyarbakır'da 33 yaşındaki Hilal Kar, sokakta yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğradı. Genç kadın hayatını kaybederken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan genç kadının dini nikahlı eşi tarafından vurulduğu iddia edildi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sokakta yürürken tabanca ile başından vurulan Hilal Kar (33), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
KAÇAN ZANLI ARANIYOR
Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Sokakta yürüyen Hilal Kar'a, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile ateş edildi.
Hilal, başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, saldırgan kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, Hilal Kar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kar'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
DİNİ NİKAHLI EŞİ KATLETTİ İDDİASI
İHA'nın haberine göre de öldürülen kadının bir buçuk yıldır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi tarafından vurulduğu iddia edildi. Polis, olay yerinden taksiyle kaçan cinayet zanlısı M.D.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.