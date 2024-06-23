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        Haberler Gündem Güncel Güvenlik korucularının otomobili şarampole devrildi: 1 ölü, 4 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Güvenlik korucularının otomobili şarampole devrildi: 1 ölü, 4 ağır yaralı

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı. Araçtaki kişilerin görevden dönen güvenlik korucuları olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 12:21 Güncelleme: 23.06.2024 - 12:21
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        Güvenlik korucularının otomobili şarampole devrildi: 1 ölü, 4 ağır yaralı
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        Şırnak'ta 30 yaşındaki Cumali Esendemir (30) idaresindeki otomobil, Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık beldesi Gümüşyazı mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada güvenlik korucuları Cumali Esendemir, M.E.(28), İ.E.(30), H E.(33) ve A.E.(31) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        KURTARILAMADI

        Yaralılardan Cumali Esendemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Esendemir'in cenazesi otopsi için morga götürülürken, hayati tehlikesi bulunan 4 güvenlik korucusu buradan Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #şırnak
        #güvenlik korucuları
        #trafik kazası
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