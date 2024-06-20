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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye - Portekiz maçında Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak - Futbol Haberleri

        Türkiye - Portekiz maçında Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak

        A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 12:50 Güncelleme: 20.06.2024 - 12:50
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        Türkiye - Portekiz maçına Alman hakem
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        Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, 22 Haziran Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. TSİ 19.00’da Signal Iduna Park’ta oynanacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Maçın dördüncü hakemi de İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman Bastian Dankert oturacak.

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