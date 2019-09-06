06 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şeklindeki sorular spor severler tarafından merak konusu oldu. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Türkiye, yarın Ankara'da Polonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, müsabakayı kazanması durumunda tarihinde ikinci kez adını finale yazdıracak. İşte Türkiye Polonya voleybol yarı final maçı ile ilgili detaylar...
TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Polonya maçı yarın yani 7 Eylül Cumartesi 2019'da saat 19:30'da başlayacak. Karşılaşma Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Polonya maçı TRT SPOR'da yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve detayları haberturk.com'da olacak.
TÜRKİYE POLONYA MAÇI HAKKINDA DETAYLAR
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçları öncesinde Türkiye, Polonya, Sırbistan ve İtalya takımlarının başantrenör ve kaptanlarının katıldığı medya günü düzenlendi.
CP Ankara Hotel'deki medya gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Eda Erdem Dündar da yer aldı.
Başantrenör Guidetti, Polonya maçında taraftar desteğinin önemine dikkati çekerek, "Turnuvayı bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Polonya'nın fizik gücü çok iyi. Rakibin iyi hücum oyuncuları var. Buradaki mücadelemizde taraftarın desteği önemli." ifadelerini kullandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da şampiyonada şu ana kadar iyi bir mücadele verdiklerini söyledi.
Milli voleybolcu, "12 bin Ankara seyircisi önünde, 'Filenin Sultanları' olarak elimizden geleni yapacağız. Son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.
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