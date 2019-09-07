07 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya ile karşılaşıyor. Kazanırsak İtalya-Sırbistan maçının galibiyle şampiyonluk için mücadele vereceğiz... Türkiye, 2003'ten sonra bir kez daha adını finale yazdırmaya çok yakın... Filenin Sultanları, kazanırsa 16 yıl sonra ikinci kez final oynayacak.
TÜRKİYE: 18 - POLONYA: 14
(Dördüncü set oynanıyor...)
TÜRKİYE: 2 - POLONYA: 1
İLK SET SONUCU | TÜRKİYE: 25 - POLONYA: 17
İKİNCİ SET SONUCU | TÜRKİYE: 25 - POLONYA: 16
ÜÇÜNCÜ SET SONUCU | TÜRKİYE: 14 - POLONYA: 25
SALON: Ankara Spor Salonu
SAAT: 19.30
YAYIN: TRT Spor
TÜRKİYE - POLONYA MAÇI CANLI İZLE
MİLLİLER, 5. KEZ YARI FİNALDE
A Milli Takım, organizasyon tarihinde 5. kez yarı final maçında... Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren Ay-Yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Milliler, 2003'te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya'ya 3-0 yenilmişti. Tarihinde ikinci kez finale kalmaya çalışacak Türkiye, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milli takım, 2015'te ise dördüncü sırada kaldı.
SADECE SIRBİSTAN'A KAYBETTİK
Son Avrupa üçüncüsü Türkiye, yarı finale gelene kadar oynadığı 7 maçta, 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. A Grubu'nda sırasıyla Yunanistan'ı 3-0, Finlandiya'yı 3-2, Bulgaristan'ı 3-1, Fransa'yı 3-0 yenen A Milli Takım, Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. Son 16 turunda Hırvatistan karşısında zorlansa da sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını bilen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geldi.
Çeyrek finale gelene kadar rakiplerine set dahi vermeyen 2015 ve 2017'nin finalisti Hollanda'yı rahat bir şekilde 3-0 mağlup eden Türkiye, son 4'e kaldı.
POLONYA 3. EN BAŞARILI TAKIM
Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Polonya, 1949 yılından bu yana düzenlenen şampiyonaya en çok katılma başarısı gösteren takım konumunda. Turnuvaya 30 kez katılan Polonya, en başarılı takım sıralamasında 2 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalyayla Rusya ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Polonya, 2003 ve 2005 yıllarında şampiyonluğa ulaştı.
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