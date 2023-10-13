Türkiye'nin zaferi Hırvat basınında geniş yer buldu: Utanç verici!

INDEX: "ELEMELERDEKİ EN KÖTÜ MAÇ"

"Livakovic'in feci hatası sonucu belirledi. Bu, Hırvatistan'ın elemelerdeki en kötü maçıydı. Dalic, maçın bu kadar az golle bittiği için mutlu olmalı! Artık üç puan gerideyiz ve bir maç eksiğimiz var. Türkiye, ataklarıyla maçın başında kalemizi tehdit etmeye başladı. İkinci yarıda daha somut bir oyun izlememize rağmen gol gelmedi."