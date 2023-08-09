Türkiye'nin yükselişi sürüyor! İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
Galatasaray'ın Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etmesinin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında bir basamak daha yükseldi. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...
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Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor.
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Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başladı. Son olarak Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etmesinin ardından Türkiye güncel sıralamada bir basamak daha yükseldi.
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Galatasaray maçı öncesi 12. sırada olan Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 11. sıraya yükseldi. Türkiye'nin puanı 28.600 oldu.
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İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
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1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 52.600
6- Fransa: 51.914
7- Portekiz: 46.982
8- Belçika: 35.200
9- İskoçya: 30.650
10- Avusturya: 29.000
11- TÜRKİYE: 28.600
12- İsviçre: 28.475
13- Sırbistan: 27.175
14: Ukrayna: 25.000
15: Norveç: 24.750