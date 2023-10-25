Türkiye'nin yardım eli Gazze'de

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Etimesgut 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığında hazırlıklar sabahın erken saatlerinde tamamlandı. Çok sayıda jeneratör askeri kargo uçağına yüklenerek Gazze’ye yardıma ışık olmak için yola çıktı.

HABERTÜRK “KOCA YUSUF”A BİNDİ

Mısır’a hareket eden Koca Yusuf" isimli kargo uçağında, izlenimlerini aktarmak için Habertürk ekibinden Arzu Türkuçar ve Hamza Canbolat’ta yer aldı.

YARDIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

İnsani yardım malzemeleri, jeneratörler ve sağlık ekipmanları havalimanın içerisinde yer alan bir depoda saklanıyor. Uygun koşullar sağlandığında ise Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye ulaştırılıyor.