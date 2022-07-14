Türkiye'nin un ihracatı rekor kırdı

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, buğday ve un sektöründeki yerel ve küresel gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Dünyanın önemli buğday üreticisi ülkelerde son yıllarda yaşanan kuraklığın, Kovid-19'un ve gıda güvenliğine dair yaşanan tedirginliklerin son dönemde tarım emtialarının hızlı yükselmesine neden olduğunu anımsatarak, bu durumun un sanayicilerini endişeye sürüklediğini söyledi.
Ulusoy, Rusya'nın Ukrayna tahılının güvenli bir şekilde çıkarılabilmesine yeşil ışık yakmasının buğday arzına ilişkin endişeleri azalttığını kaydederek, Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler (BM) heyeti arasında İstanbul'da gerçekleşen toplantıdan olumlu mesajlar çıkmasının sevindirici olduğunu vurguladı.
Bu gelişmelerle birlikte ABD'de kuraklık öngörülerinin zayıflaması ve yağışların artacağına yönelik tahminlerin küresel buğday fiyatlarında yaşanan yüzde 20 civarındaki düşüşte etkili olduğunu ifade eden Ulusoy, "Tüm bu gelişmeler eşliğinde son 4 ayın en düşük seviyelerini gören buğday fiyatları, ürün hasadının devam ettiği bu dönemde sanayicilerin önünü daha iyi görebilmeleri adına umut verici." diye konuştu.
Ulusoy, buğday fiyatlarındaki düşüşün tüm dünya için önemli olduğunu belirtti.
EN YÜKSEK ARTIŞ VENEZUELA'DA
Ulusoy, küresel alanda buğdaya ilişkin tedirginlik azalırken Türkiye'de de sevindirici gelişmeler yaşandığını söyledi.
Ülkenin un ihracatının yılın 6 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 652 milyon dolara yükseldiğini dile getiren Ulusoy, "Ocak-haziran döneminde 1,35 milyon ton un ihracatına karşılık 652 milyon dolarlık gelir elde ettik. Yüzde 33'lük artış çok sevindirici bir gelişme. Öte yandan şimdiye kadarki en yüksek ocak-haziran ihracat rakamına ulaşarak rekor kırdık." ifadelerini kullandı.
Ulusoy, Türkiye'nin en çok un ihraç ettiği ülkeler arasında başı Irak, Suriye ve Yemen'in çektiğini belirterek, "Bu dönemde en büyük artış ise yüzde 211 ile Venezuela'da gerçekleşti. Onu yüzde 123'lük artışla Libya izledi." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!