Türkiye'nin risk priminde düşüş sürüyor

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Muhalefet kanadında yaşanan gelişmeler Türkiye'nin risk priminde düşüşe yol açtı.

Cuma günü Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 557 baz puandan kapanmıştı. İyi Parti Lideri Meral Akşener'in Millet İttifakı'na geri dönmesi ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifakın Cumhurbaşkanı adayı açıklanmasının ardından ise risk priminde düşüş kaydedildi.

Seçimlerde daha rekabetçi bir ortam yaşanacağına dair beklenti piyasalar tarafından olumlu karşılaştı. Risk primi pazartesi günü 544, dün ise 514 baz puana kadar geriledi. Böylece 2 günde yaklaşık 43 baz puanlık düşüş yaşandı.

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