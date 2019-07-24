Eurostat tarafından yayımlanan 2017 verilerine göre İzmit, Avrupa'nın en büyük limanları arasında yer alıyor

- İrili ufaklı 35 liman tesisini barındıran İzmit, 72 milyon ton elleçlemeyle Avrupa'nın en büyük yedinci kargo limanı oldu

- Avrupa'nın en büyük 20 limanı arasında Türkiye'yi İzmit, Botaş, İskenderun ve Aliağa temsil ediyor

- Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:

- "Önümüzdeki günlerde Dilovası, Körfez ve Derince'ye bağlantılar yapıldıktan sonra Kocaeli'de elleçlenen yük miktarı çok daha artabilecek ve bu artış araç trafiğini artırmadan sağlanabilecektir"

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