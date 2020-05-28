AA

Türkiye'nin martta ithal ettiği 3 milyar 940 milyon metreküp doğal gazın yüzde 52,5'ini sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı oluştururken, aylık bazda LNG'nin payı ilk kez boru gazı ithalatının üzerinde gerçekleşti.

Uzun dönemli doğal gaz kontratlarıyla ithal ettiği gazın payını giderek azaltmaya çalışan Türkiye, son dönemde hayata geçirdiği LNG altyapı yatırımlarıyla bu alandaki kapasitesini önemli oranda artırdı. Bu kapsamda devreye alınan LNG ve yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitelerinin günlük sisteme gaz verebilme kapasitesi 120 milyon metreküpü aştı.

Uluslararası LNG piyasalarında LNG fiyatlarının da düşmesiyle, Türkiye son dönemde spot LNG ithalatını artırarak daha ucuz gaz tedariğine yöneldi ve LNG kargo alımlarını sıklaştırdı.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) mart ayına ilişkin "2020 Doğal Gaz Sektör Raporu" verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin toplam doğal gaz ithalatı martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 3 milyar 940 milyon metreküpe geriledi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) toplam ithalatın yüzde 95,3'ünü yaparken, kalan kısım özel sektör tarafından gerçekleştirildi.

RUSYA'DAN BORU GAZI İTHALATINDA SERT DÜŞÜŞ

Bu miktarın yüzde 47,5'ini 1 milyar 871 milyon metreküple boru gazı ithalatı oluşturdu. Türkiye'nin boru gazı ithalatında en büyük payı 924 milyon metreküple Azerbaycan alırken, bu ülkeyi 557 milyon metreküple İran ve 389 milyon metreküple Rusya izledi.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatında önemli bir paya sahip olan Rusya'dan söz konusu dönemde gerçekleştirilen doğal gaz ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 geriledi. Bu dönemde İran'dan ithal edilen gaz da yüzde 33 azaldı.

Martta gerçekleştirilen toplam ithalatın yüzde 52,5'ini ise 2 milyar 69 milyon metreküple LNG oluşturdu. Böylece, Türkiye'de ilk kez martta LNG ithalatı boru gazı ithalatının üzerinde gerçekleşti. Türkiye, bu dönemde en fazla spot LNG ithalatını 786 milyon metreküple Katar'dan yaptı.

Türkiye'nin söz konusu dönemde ABD'den ithal ettiği LNG miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 300 artarak 370 milyon metreküp oldu. LNG ithalatının kalan kısmı da Cezayir, Nijerya, Kamerun ve Mısır'dan gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da daha önce yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin geçen yılki doğal gaz ithalatının yüzde 28'ini LNG'nin oluşturduğunu ve bu yıl söz konusu oranın yüzde 35'e çıkabileceğini açıklamıştı.