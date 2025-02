Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nda en başarılı kadın girişimciler ödüllerini aldı

Yarışmada, Arksigner kurucusu Özlem Kahramaner, "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi" seçildi. Tuba Toprakçı Yılmaz, Gaia Oliva girişimiyle "Türkiye'nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi", Ayşe Aslı Başak, Shipsider Denizcilik girişimiyle "Türkiye'nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi" oldu. Alev Ertem ve Cansu Ertem Paoletti, Studio Potato girişimiyle "Türkiye'nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi" seçilirken, "Türkiye'nin Kadın Kooperatifi" ödülünü ise Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi adına Aynur Çeşmeliler aldı.

Ödül töreninde konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, "Kadınların her sektörde güçlü bir şekilde yer alması, toplumun ve ekonominin geleceği için büyük bir umut taşıyor. Özellikle son dönemde sadece geleneksel sektörlerde değil, dijitalleşme, yapay zeka ve inovasyon gibi ileri düzey alanlarda da kadın girişimcilerimizin güçlü işlerine şahit oluyoruz. Finans alanında inovasyona yön veren bir kurum olarak, bu alandaki gelişmeleri görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 2007 yılında 103 başvuru ile başladığımız yarışmamız, bu sene 1800 başvuru ile 48 bin girişimciye ulaştı. Ve yarışma bugün, girişimcilerin birbirinden ilham aldığı, her sektörden kadın girişimciyi kapsayan, ekosistemi güçlendiren bir platform haline geldi. Büyük başarılar elde eden unicorn girişimcilerimiz olduğu gibi, yöresinde istihdam yaratan ve farkındalık oluşturan kadın girişimcilerimiz de bulunuyor. Bu çeşitlilik, yarışmamızın ne kadar geniş bir yelpazeye hitap ettiğini gösteriyor. Hem globalde iz bırakacak yenilikçi projeler hem de yöresine dokunan sürdürülebilir iş modelleri mevcut. Bu aslında uçtan uca bir başarı, çünkü her hikaye kendi içinde eşsiz ve değerli. Bizim en büyük rolümüz, kadın girişimcilerin içindeki potansiyeli görmek ve bunu cesaretlendirerek, onları daha büyük başarılara ulaşmaları için teşvik etmek. Yaptığımız çalışmalar sadece Türkiye'de değil, BBVA Grup içinde de bir başarı hikayesi olarak gösteriliyor. Bu güçlü yaklaşımımız, Grup içinde örnek alınıyor ve diğer pazarlar için de ilham kaynağı oluyor. Kadın girişimcilik, global bir finans gücünün içindeki etkimizi gösteren en değerli çalışmalarımızdan diyebilirim" dedi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, "Garanti BBVA ve Ekonomist dergisinin kadın girişimciliğine duyduğu inanç ve verdiği destekle, 18 yıldır dünyaya örnek olan sürdürülebilir bir iş birliğine imza atmanın gururunu yaşıyoruz. 'Türkiye'nin Kadın Girişimcisi' yarışmasıyla bugüne kadar 48.000 başvuru aldık; on binlerce kadın, 'Benim de bir hikayem var' diyerek hayallerini paylaştı. Bu ödül töreni, yalnızca başarıları takdir ettiğimiz bir gece değil; aynı zamanda girişimci kadınların cesaretini, kararlılığını ve azmini hep birlikte kutladığımız bir an. Çünkü bir girişimciyi sadece rakamlar ve kârlılık değil, hayalleri, cesareti ve yarattığı etki tanımlar. Bugüne kadar bu ödülü kazanan kadın girişimcilerin birçoğu, yıllar içinde yalnızca Türkiye'de değil, dünyada büyük başarılara imza attı. Kazananlarımız küresel girişimcilik ekosisteminde ülkemizi başarıyla temsil eden, bizleri gururlandıran rol modellere dönüştüler. KAGİDER olarak, 22 yıldır kadın girişimciliğini desteklemek, fırsat eşitliğini güçlendirmek ve kadınların iş dünyasında daha görünür olması için çalışıyoruz. Bu ödüller, işte tam da bu çabanın bir parçası. Çünkü biliyoruz ki, kadın girişimcilerin güçlenmesi yalnızca ekonomiyi değil, toplumu da dönüştürür" dedi. Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz, "Türkiye'de kadının iş hayatının içinde olması, öncelikli konularımızın başında geliyor. 18 yıldır Garanti BBVA ve KAGİDER ile birlikte Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nı düzenliyoruz. Bu sayede Türkiye'de kadının iş hayatında daha aktif rol alabileceğini görüyoruz, kadın girişimcilerimizi destekliyoruz. Bu yarışma kaybedeni olmayan bir platform. Bu yarışmaya tek kategoride başlamıştık. Kadın girişimcilerin bizi yönlendirmesiyle bugün beş farklı kategoriden girişimci kadınlarla yola devam ediyoruz. Yine tekstil, gıda gibi geleneksel sektörlerden gelen kadın girişimciler varken bugün teknoloji, yapay zeka, döngüsel ekonomi, global büyüme gibi işleri konuşuyoruz. Yarışmaya katılan tüm kadın girişimcilerimizi tebrik ediyorum" dedi.