Türkiye’nin ilk yerli programlanabilir mini drone’u, hayata geçmek için Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda yerini aldı.

Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar programlama öğretebilen, internet bağlantılı her cihazdan kontrol edilebilen bir drone yazılımı geliştirme kartı olan ESPcopter’ın arkasında iki yıllık bir Ar-Ge çalışması bulunuyor.

Girişimcilerin desteklendiği kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda yer bulan ESPcopter isimli Türkiye’nin ilk yerli mini drone’u, meraklılarına kavuşmak için 100 bin TL hedefiyle yola çıktı.

Küçük boyutlu, internete bağlanma özelliğine sahip bir drone yazılımı geliştirme kartı olan ESPcopter yaklaşık iki yıllık bir Ar-Ge sonucunda ortaya çıktı.

İnternet erişimi olan her cihazdan kontrol edilebilen cihaz, özel ara yüzleri sayesinde 10 yaşından büyük herkese eğlenerek kodlama öğrenme imkanı da sunuyor.

35 GRAM AĞIRLIĞINDA

7 dakikaya kadar uçuş süresi olan 35 gram ağırlığındaki ESPcopter, herhangi bir yazılım kurulumuna gerek kalmadan internet tarayıcıları üzerinden kontrol edilebileceği gibi, IoT platformu üzerinden telefon kontrol uygulaması yapmaya imkan tanıyor.

İŞTE YERLİ MİNİ DRONE

65x65 milimetre boyutlarındaki mini drone’u bilgisayara bağlayarak oyun konsolları, fare ve klavye gibi araçlarla da kontrol etmek mümkün. ESPcopter'in sabit yükseklikten uçuş ve sensörlü çarpışma önleme sistemi gibi özellikleri de bulunuyor.

Şu ana kadar 72 proje için destek kampanyası başlatılan ve toplamda 51 milyon TL’nin üzerinde kaynak toplanan Arıkovanı’nda yerini alan programlanabilir mini drone ESPcopter’in hedefine ulaşması için 34 günü bulunuyor. Mini Drone’un seri üretime geçebilmesi için gerekli olan 100 bin TL’lik desteğin şu an itibariyle yaklaşık yarısı toplanmış durumda.