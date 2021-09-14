AA

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ekipmanları üretiminde önemli mesafe aldığını ifade etti.

Türkiye'de artık yüzde 100 yerli rüzgar türbinlerinin yapılacağını vurgulayan Eskinazi, "Bu alanda ciddi bir teknoloji ve Ar-Ge de gelişiyor. Amacımız üreticileri aynı çatı altında toplayarak güçlerini birleştirmelerini sağlamak. Türkiye'de yenilenebilir enerji sektöründe bir ihracatçı birliği bulunmadığı için bu çalışmayı başlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Eskinazi, bu kapsamda, 200'ü İzmir'de bulunmak üzere yenilenebilir enerji ekipmanları alanında ihracat yapan 309 firmanın ürün ve hizmet bazlı inceleneceğini söyledi.

Firmaların kayıtlı ihracatının analizini yapmaya başladıklarını aktaran Eskinazi, şöyle konuştu:

"Elimizdeki 309 firma üzerinde çok hassas bir çalışma yapmamız gerekiyor çünkü yenilenebilir enerjide bir gümrük tarifesi bulunmuyor. Örneğin, bir rüzgar türbininde kullanılan motor parçası yenilenebilir enerji ekipmanı olarak görülmüyor, yani bunu ayrıştıracak bir tarife yok. Motor olarak ihraç ediliyor ve böyle olunca da konusu itibarıyla savunma sanayisinde görünüyor. Bu nedenle yeni bir Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tanımlaması gerekiyor. Biz de şu an karşımızda nasıl bir potansiyel var ona bakıyoruz."

"BİRLİK YATIRIMCILAR İÇİN REFERANS NOKTASI OLACAK"

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı da Ege Bölgesi'nin ihracat kabiliyetini kurumsal bir yapıya taşımak amacıyla EİB bünyesinde Türkiye'nin ilk Yenilenebilir Enerji Ekipman ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nin kurulması için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

EİB'in Türkiye genelinde yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmaların taramalarına başladığını bildiren Kalaycı, "GTİP kodları uyuşan firmaların, İzmir'de kurulması planlanan birlik çatısı altında toplanması için yakın zamanda ilk adımlar atılmaya başlanacak." dedi.

Kalaycı, 2020 yılında başlayan ve AB'nin hibe desteğiyle yürütülen Best For Energy Projesi'nin de ihracatçı firmalar bazında yapılacak teknik çalışmada EİB yönetiminin elini rahatlattığını anlattı.

ENSİA'nın İzmir Kalkınma Ajansı ile paydaş olduğu proje kapsamında 309 firmanın katılımıyla bir çalışma gerçekleştirildiğini aktaran Kalaycı, şunları kaydetti:

"Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Yetenek Matrisi (CLEANMATRIX) çalışmasına katılan şirketlerin yüzde 67'sinin ihracat yaptığı, yüzde 90'ının son iki yılda gelirlerini artırmayı başardığı, yüzde 83'ünün son iki yılda karlılıklarını artırmayı başardığı anlaşıldı. Yapılan saha araştırmaları, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ekipmanları ihracatının yıllık 500 milyon dolar seviyesini geçtiğini gösteriyor. Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu güç seviyelerinin her yıl artış göstermesi ile ekipman üretimi yapan firmaların üretim ve ihracat potansiyelleri de artış kaydedecek. İhracat seviyesinin de her geçen yıl ivmelenerek artacağı değerlendirildiğinde, sektörün koordinasyonunun ve güç birliği oluşturmasının önemi bir kez daha anlaşılıyor. Kurulması planlanan ihracatçı birliği, Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünen uluslararası sermaye için de referans noktası olacak. Kimsenin kaybetmediği, sektörün ve ihracatçı firmaların tümünün kazandığı bir stratejiden söz etmek mümkün. Herhangi bir sektörün ihracatında bölüşüm yaşanmayacağı için birliklerin kuruluş esaslarını düzenleyen yasada tarif edilen şartların sağlanması zor olmayacak."