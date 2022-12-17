Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika

Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden Ergin Konuksever hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden Ergin Konuksever 85 yaşında hayatını kaybetti. Konuksever, Deniz Gezmiş'in parkalı fotoğrafını çekmiş, Kıbrıs Harekatı'na katılmıştı...

Giriş: 17.12.2022 - 13:19 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden Ergin Konuksever hayatını kaybetti
DHA

Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden Ergin Konuksever, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, "Gazeteci ve foto muhabiri olarak uzun yıllar başarıyla görev yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti´nin de önceki yönetim kurulu üyelerinden, Onur Kurulu başkanlarından Ergin Konuksever´i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ergin Konuksever'i hiç unutmayacağız. Ailesinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyoruz" denildi.

Ergin Konuksever´in cenazesi yarın Levent Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ERGİN KONUKSEVER KİMDİR?

1937 yılında Samsun'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Mesleğe 1956 yılında Vatan Gazetesi´nde başladı. Daha sonra Yeni Sabah, Hürriyet, Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Akşam, Tercüman, Bulvar, Gazete Gazetesi, Hayat Mecmuası ile BRT TV'de görev yaptı. Arap-İsrail Savaşlarını, Irak-İran Savaşını, Irak Amerika Savaşı'nı ve Ortadoğu'da birçok çatışmayı izledi. Deniz Gezmiş'i, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı fotoğrafladı. Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı. Kıbrıs'ta İkinci Harekât'ın birinci günü ağır yaralanarak Rumların eline düştü. Bir ay esir kaldı. Yanında bulunan arkadaşı Adem Yavuz tedaviye getirildiği hastanenin bahçesinde askerler tarafından karnından vurularak şehit edildi.

27 Mayıs Hareketi, 22 Şubat ve 21 Mayıs olaylarının içinde yedek subay olarak bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunda bir dönem görev yaptı daha sonra TGC Onur Kurulu Sekreterliğini ve Başkanlığını üstlendi. İki çocuk sahibiydi. Sürekli Basın Kartı taşıyordu. "Talat Aydemir Hatıratım", "Bir Darbeci Subayın Anıları-Adnan Çelikoğlu´nun Anıları", "Çoban Sülü" isimli kitapları bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Alanya'da korku dolu anlar yaşattı!
Alanya'da korku dolu anlar yaşattı!
Hurda uçaklar böyle taşındı
Hurda uçaklar böyle taşındı
Çiftlik evinde cinsel saldırı ve işkence!
Çiftlik evinde cinsel saldırı ve işkence!
Herkesin başına gelebilir! Yolda yürüyordu!
Herkesin başına gelebilir! Yolda yürüyordu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.