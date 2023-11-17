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        Haberler Televizyon Şarkıcı Edis başrolde! Türkiye'nin ilk kadın kahraman filmi Alya konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

        Şarkıcı Edis başrolde oynuyor! Türkiye'nin ilk kadın kahraman filmi Alya konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Başrolünde ünlü şarkıcı Edis Görgülü'nün yer aldığı Alya filmi 17 Kasım Cuma günü vizyona girdi. Bilim kurgu ve aksiyon türündeki Alya filmi, beyaz perdeye yansıyor. Türkiye'de ilk kez özel güçleri olan kadın kahraman filmi olma özelliğini taşıyan Alya filmi oyuncuları ve konusu gündeme geldi. İşte Türkiye'nin ilk kadın kahraman filmi Alya konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 15:39 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:39
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        • 1

          Türkiye'nin ilk kadın kahraman filmi olmaya aday olan Alya'nın konusu ve oyuncu kadrosu gündeme geldi. Başrolünde ünlü şarkıcı Edis Görgülü'nün yer aldığı Alya filmi 17 Kasım'da vizyona girdi. Gerçek kimliğini bulmak zorunda olan, hafızası silinen bir ajanın hikayesini konu edinen filmde Jandae Percem, Hande Ataizi ve Gonca Vuslateri gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Senaryosunu İbrahim Altun'un ele aldığı filmin yönetmen koltuğunda Jandae Perçem oturuyor. İşte Alya filmi oyuncuları ve konusu...

        • 2

          TÜRKİYE'NİN İLK KADIN KAHRAMAN FİLMİ!

          Yönetmen koltuğunda Jandae Percem’in oturduğu bilim kurgu ve aksiyon türündeki Alya filmi, Türkiye’de ilk kez özel güçleri olan kadın kahraman filmi olma özelliğini taşıyor.

        • 3

          ALYA FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE İZLENEBİLECEK?

          Türkiye'nin ilk kadın kahraman filmi Alya 17 Kasım'da sinemalarda vizyona girdi.

        • 4

          ALYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Alya, gerçek kimliğini bulmak zorunda olan, hafızası silinen bir ajanın hikayesini konu ediyor. Evlenmek üzere olan bir özel harekat ajanının hafızasını silinir. Karanlık bir hükümetin tasarılarının tuvali haline gelen ajan, kim olduğunu bulmak için mücadele eder. Yavaş yavaş geçmişini hatırlamaya başlayan ajan, geçmişiyle ilgili sırları çözdükçe hem gerçek kimliğini hem de şok edici gerçekleri ortaya çıkarır.

        • 5

          ALYA FİLM OYUNCU KADROSU

          Edis Görgülü

          Jandae Percem

          Hande Ataizi

          Gonca Vuslateri

          Beste Kökdemir

          Alper Atak

        • 6

          Yönetmen: Jandae Perçem

          Senaryo: İbrahim Altun

          Görüntü Yönetmeni: Ashton J. Harrewyn, Dominick Sivilli

          Kurgu: Taner Sarf

          Müzik: Yıldıray Gürgen

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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