Türkiye'nin ilk bonsai müzesi Yalova'da açıldı

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara ise Japonya'nın Tonami ile Yalova'nın kardeş şehirler olduğunu hatırlatarak, her iki şehrin yaygın şekilde çiçek ürettiğini söyledi. Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara ise Japonya'nın Tonami ile Yalova'nın kardeş şehirler olduğunu hatırlatarak, her iki şehrin yaygın şekilde çiçek ürettiğini söyledi.