        Türkiye'nin ilk Aile Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği Ankara'da hizmete girdi | Sağlık Haberleri

        Türkiye'nin ilk Aile Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği Ankara'da hizmete girdi

        Türkiye'nin ilk Aile Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği Ankara'da hizmete başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 10:03 Güncelleme: 23.10.2025 - 10:03
        İlk Aile Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği açıldı
        Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Sincan Abdurrahim Karakoç Eğitim Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde faaliyete geçen Sigara Bırakma Polikliğinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyaya örnek bir sağlık altyapısının olduğunu belirtti.

        Sağlığın korunması ve geliştirilmesi anlamında aile hekimlikleri ve aile sağlığı merkezlerini sağlığın tam merkezine oturtmaya çalıştıklarını vurgulayan Demirkol, Türkiye'de sağlıklı hayat merkezi sayısının 400'e yaklaştığı bilgisini verdi.

        Demirkol, Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde hekim, psikolog ve diyetisyene kadar birçok sağlık profesyonelinin görev yaptığını aktararak, "Ankara'da da bu hizmeti çok farklı noktada sağlıklı hayat merkezleri olarak yürütüyoruz. Sağlığın üç sac ayağının ikisini aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleri olarak belirlemeye çalışıyoruz" dedi.

        SİGARA KULLANIM ORANLARI ARTTI

        Türkiye'de sigara kullanım oranlarının arttığına dikkati çeken Demirkol, "Özellikle yeni teknolojiyle birlikte elektronik sigaranın kullanımı da göz ardı etmeyeceğimiz bir gerçek olarak karşımızda. Her üç vatandaşımızdan birinin sigara içtiğini ve sigara içme yaşının da aşağılara gelmeye başladığını göz önüne alırsak burada çok önemli bir mücadeleyi başlatmamız gerekiyor" diye konuştu.

        Demirkol, tütünle mücadelede yeni adımlar atıldığını anımsatarak, şunları kaydetti: "Sigara bırakma poliklinik sayımızı şu an itibarıyla 850'ye çıkardık. Bu yıl sonuna kadar da Türkiye'nin her noktasında sigara bırakma poliklinik sayımızı 1000'e çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'de 1300'e yakın gezici tim ve 4 bine yakın personelimizle tüm kafelere vatandaşlarımızın bir araya geldiği alanlara giderek tütünle mücadele konusunda profesyonellerimiz tarafından kendilerine bilgi veriliyor. Sadece ceza kesmeye gitmiyoruz. Aynı zamanda bu işle mücadeledeki sağlık okuryazarlığını artırmaya çalışıyoruz."

        Konuşmaların ardından, Sincan Abdurrahim Karakoç Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde yer alan Türkiye'nin ilk Aile Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nin açılışı yapıldı.

        Yazı Boyutu
