Türkiye'nin EURO 2024 fikstürü belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) grup maçlarının fikstürü belirlendi
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Almanya'nın Hamburg kentinde çekilen kurada F Grubu'na düşen ay-yıldızlılar, ilk maçında C yolu play-off galibiyle 18 Haziran 2024 Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.
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Play-off'taki Gürcistan-Lüksemburg ve Yunanistan-Kazakistan eşleşmelerinin ardından finali kazanacak takım, Türkiye'nin rakibi olacak.
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Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran 2024 Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.
F Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:
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- 4
18 Haziran 2024:
Türkiye-C yolu play-off galibi
Portekiz-Çekya
22 Haziran 2024:
Türkiye-Portekiz
C yolu play-off galibi-Çekya
- 5
26 Haziran 2024:
Çekya-Türkiye
C yolu play-off galibi-Portekiz