Türkiye'nin EURO 2024 biletini alması İtalyan basınında geniş şekilde yer buldu

Corriere dello Sport gazetesi de "Montella, Türkiye Avrupa Şampiyonası'na uçuyor" başlığını kullandığı haberinde, "Vincenzo Montella, Türkiye ile çıktığı iki maçta idol haline geldi. İtalyan teknik adam, A Milli Takım'ın üçüncü kez üst üste Avrupa Şampiyonası'na gitmesini sağladı. Bu, ülkenin tarihinde daha önce hiç olmamış bir şey. Hırvatistan'daki sürpriz galibiyetin ardından elemeleri geçmek için Letonya karşısında 3 puana ihtiyaç vardı. Türkler ilk yarıda zorlansalar da ikinci yarıda 4 golle maçı aldı. Montella'nın milli takımı, Almanya'daki finallerde 7 milyon Türk'ün desteğini arkasında sayabilir." ifadeleri yer aldı.