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        Haberler Sağlık Türkiye'nin en yaşlı kadını 131 yaşında hayatını kaybetti | Sağlık Haberleri

        Türkiye'nin en yaşlı kadını 131 yaşında hayatını kaybetti

        Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak bilinen 131 yaşındaki Hodi Gürkan yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:57 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:57
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        Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti
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        Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak bilinen 131 yaşındaki Hodi Gürkan hayatını kaybetti.

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Binekli Mahallesi'nde yaşayan Türkiye'nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan dün hayatını kaybetti.

        Nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu olan Gürkan, 131 yaşındaydı. Toplam 7 çocuğu, 110 torunu ve çok sayıda torununun torunu olan Gürkan'ın cenazesi, Binekli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

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