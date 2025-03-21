Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satacağız" | Son dakika haberleri

        Başkan Akbaba: Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satacağız

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde belediye bünyesinde günlük 30 bin ekmek üretim kapasitesine sahip ekmek fabrikası hizmete girdi. Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, "Halk Ekmek Büfelerinde Ramazan Bayramı sonuna kadar Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 19:04 Güncelleme: 21.03.2025 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satacağız"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde belediye bünyesinde günlük 30 bin ekmek üretim kapasitesine sahip ekmek fabrikası hizmete girdi.

        Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, ekmeğin 5 liradan satışa sunulacağını söyledi.

        İlçede ekmek sorununu çözdüklerini belirten Akbaba, "Açılışını yaptığımız fırının günlük üretim kapasitesi 30 bin ekmek. İlçemizde her saatte ekmek, simit almak isteyen vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Halk Ekmek Büfelerinde Ramazan Bayramı sonuna kadar Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satacağız. Somun ekmek 5, ramazan pidesi 10 liradan satılacak" dedi.

        Kaymakam Nurhalil Özçelik ve AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, vatandaşa ucuz ekmeğin ulaştırılmasını sağlayan Akbaba'ya teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #bitlis haberleri
        #adilcevaz belediyesi
        #ekmek
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak çağrısı çıkmaz sokak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak çağrısı çıkmaz sokak
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Habertürk Anasayfa