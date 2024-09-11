İdil Bilgen kimdir? Miss Turkey birincisi İdil Bilgen mesleği nedir, kaç yaşında, nereli? Türkiye'nin en güzeli belli oldu!

İdil Bilgen kimdir? Miss Turkey birincisi İdil Bilgen mesleği nedir, kaç yaşında, nereli? Türkiye'nin en güzeli belli oldu!

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Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında İstanbul Haliç'te bulunan bir otelde düzenlendi. 20 finalistin yarıştığı yarışmada 'Türkiye'nin en güzel kızı' İdil Bilgen oldu. Güzellik kraliçesi seçilen İdil Bilgen'in hayatı ve kariyeri sosyal medyada öne çıkan konular arasında yer aldı. Peki, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZI OLDU!

Miss Turkey 2024 finali bu akşam büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını almak için yarışan 20 finalist arasından tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen, jüri tarafından birinci seçilerek tacın sahibi oldu

İDİL BİLGEN KİMDİR? İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda olan bir güzellik kraliçesidir. Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.